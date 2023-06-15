UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Негаразди та купа проблем: 3 знаки Зодіаку, яким варто поберегтися просто зараз

Знаки Зодіаку, яким варто поберегтися (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Гороскоп розповість про три знаки Зодіаку, які найближчим часом можуть зіткнутися з купою проблем та неприємностями в різних сферах життя.

Про це пише Meta.

Овен

Найближчим часом у представників Овнів можуть бути неприємності з друзями та близькими. До цього ж дуже важливо з ними не сваритися і не намагатися вперто стояти на своєму, інакше потім буде дуже тяжко повернути їхню прихильність.

Овнам рекомендується найближчим часом бути стриманими та йти на компроміси з оточенням. Також уважно слухати та враховувати точку зору інших.

Близнюки

Представники цього знаку можуть зіткнутися з негараздами в особистому житті. Зокрема астрологи попереджають, що вони можуть потрапити у любовний трикутник, навіть не здогадуючись про це.

Будьте дуже уважними до своєї коханої людини та знайте, з ким зустрічаєтесь.

Стрілець

Найближчим часом представники Стрільців можуть зіткнутися з проблемами на роботі. Придивіться також до своїх колег, чи немає тих, хто може вам побажати зла.

Також бажано не сваритися на роботі, оскільки є ймовірність, що пожаліються на вас. Щоб такого не сталося, астрологи радять бути обережними у розмовах з колегами.

До речі, раніше ми писали про те, які знаки Зодіаку страшенно не люблять, коли порушують їхні особисті кордони

Також читайте, який знак Зодіаку - найпоширеніший у світі.

Читайте РБК-Україна в Google News
астроогіяЗнаки Зодіаку