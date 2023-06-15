Неурядицы и куча проблем: 3 знака Зодиака, которым стоит поберечься прямо сейчас

Овен

В ближайшее время у представителей Овнов могут быть проблемы с друзьями и близкими. К тому же очень важно с ними не ссориться и не пытаться упорно стоять на своем, иначе потом будет очень тяжело вернуть их расположение.

Овнам рекомендуется в ближайшее время быть сдержанными и идти на компромиссы с окружением. Также внимательно слушать и учитывать мнение других.

Близнецы

Представители этого знака могут столкнуться с неурядицами в личной жизни. В частности, астрологи предупреждают, что они могут попасть в любовный треугольник, даже не догадываясь об этом.

Будьте очень внимательны к своему любимому человеку и знайте, с кем встречаетесь.

Стрелец

В ближайшее время представители Стрельцов могут столкнуться с проблемами на работе. Присмотритесь также к своим коллегам, нет ли тех, кто может пожелать вам зла.

Также желательно не ссориться на работе, поскольку есть вероятность, что пожалуются на вас. Чтобы такого не произошло, астрологи советуют осторожничать в разговорах с коллегами.