Украинцам накручивают долги за коммуналку: как не заплатить лишнее

Как не оплачивать лишние долги по коммуналке (коллаж РБК-Украина)

Украинцы стали оплачивать просроченные долги по коммуналке

В последнее время украинцы стали переплачивать по счетам за коммунальные услуги. Дело в том, что люди боятся штрафных санкций и иногда не проверяя, снова платят по уже оплаченным счетам. По информации Государственной статистики, в мае 2020 года в среднем по Украине население оплатило 137,5% сумм, выставленных в счетах за коммуналку. То есть потребители погашали накопленные долги. Такая тенденция наблюдалась по всей Украине.

Хотя переплата за коммуналку была во всех областях, но внесенные суммы отличаются в разы. Например, в Черкасской области за газ в мае оплатили "четыре счета", а в Луганской области – всего "полтора счета". Об этом пишет "Сегодня".

Госслужба статистики подсчитала, что самый высокий уровень оплаты – за газ и отопление.

"Население в первую очередь оплачивает те услуги, которых проще всего лишиться при наличии задолженности: это электроэнергия и газ в частном секторе, где он используется для отопления домов. А вот все остальное оплачивается по возможности. Но Кабмин на время карантина запретил лишать население всех видов услуг за неоплату, начислять штрафы и пени, результат налицо", - рассказал руководитель Ассоциации профессиональных управителей недвижимостью Украины Андрей Никончук.

Эксперты отмечают, что труднее всего люди погашают долги после отопительного сезона. Естественно, сказалась на этом пандемия коронавируса и карантин. Многие украинцы остались без работы и не могут платить по счетам.

"Серьезные проблемы начнутся с нового отопительного сезона. Многие семьи не смогут оплатить все долги и останутся без субсидии. Также теперь госпомощь насчитывается только тем, у кого расходы на комуслуги превышают не 15%, а 20% доходов. Но так как отключить за долги или выселить сейчас нельзя, а в старых домах отключение отопления и воды кому-то одному невозможно технически, то люди просто перестанут платить, они мало чем рискуют. Разве что рискуют остаться зимой без тепла и воды", - сообщил эксперт Олег Пендзин.

Как мы ранее писали, украинцы на карантине сократили долги за коммуналку.