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Недостатня кількість солі може сильно нашкодити здоров'ю: нове дослідження

Скільки солі можна їсти (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Завелика кількість солі може значно нашкодити здоров'ю. Особливо обережними з солоними стравами треба бути людям, які мають проблеми з тиском. Але й недостатня кількість хлориду натрію може згубно впливати на організм.

Про це детально в матеріалі Styler далі.

Що показало нове дослідження

Нове дослідження, представлене на щорічному саміті Американського коледжу кардіологів, пише Express, показує, що вживання занадто малої кількості солі може підвищити ризик ранньої смерті пацієнтів із серцевою недостатністю.

У сукупності дослідники отримали дані про майже 3500 пацієнтів із серцевою недостатністю. Виявилося, що ті, хто страждає від серцевої недостатності та споживають менше 2,5 грама солі на день, мають на 80% більше шансів померти передчасно порівняно з тими, чия норма перевищує цей поріг.

"Обмеження натрію все ще є найкращим способом лікування серцевої недостатності, але кількість залишається предметом дебатів... Це дослідження показує, що слід зосередитися на встановленні безпечного рівня споживання натрію замість надмірного обмеження", - заявив доктор Анірудх Палічерла, який очолював дослідження.

Зараз дослідницька група закликає наукове співтовариство продовжити обговорення оптимальних цільових показників харчового натрію для людей із потенційно смертельними захворюваннями.

Скільки солі можна вживати

Згідно з британським National Health Service, норми солі для дорослих і дітей такі:

Однак пацієнти з помірною або важкою серцевою недостатністю перекачувати кров по всьому тілу належним чином - повинні дотримуватися менше двох грамів на день, відповідно до рекомендацій Товариства серцевої недостатності Америки.

"Якщо у вас уже високий кров’яний тиск, занадто багато солі підвищить його ще більше, і це може означати, що будь-які ліки від артеріального тиску, які ви приймаєте, не діють так добре, як повинні", - йдеться у статті Blood Pressure UK.

Раніше ми писали про показники тиску, які вдвічі збільшують ризик смерті від інфаркту чи інсульту.

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