Недостатня кількість солі може сильно нашкодити здоров'ю: нове дослідження

Завелика кількість солі може значно нашкодити здоров'ю. Особливо обережними з солоними стравами треба бути людям, які мають проблеми з тиском. Але й недостатня кількість хлориду натрію може згубно впливати на організм.
Про це детально в матеріалі Styler далі.
Нове дослідження, представлене на щорічному саміті Американського коледжу кардіологів, пише Express, показує, що вживання занадто малої кількості солі може підвищити ризик ранньої смерті пацієнтів із серцевою недостатністю.
У сукупності дослідники отримали дані про майже 3500 пацієнтів із серцевою недостатністю. Виявилося, що ті, хто страждає від серцевої недостатності та споживають менше 2,5 грама солі на день, мають на 80% більше шансів померти передчасно порівняно з тими, чия норма перевищує цей поріг.
"Обмеження натрію все ще є найкращим способом лікування серцевої недостатності, але кількість залишається предметом дебатів... Це дослідження показує, що слід зосередитися на встановленні безпечного рівня споживання натрію замість надмірного обмеження", - заявив доктор Анірудх Палічерла, який очолював дослідження.
Зараз дослідницька група закликає наукове співтовариство продовжити обговорення оптимальних цільових показників харчового натрію для людей із потенційно смертельними захворюваннями.
Згідно з британським National Health Service, норми солі для дорослих і дітей такі:
Однак пацієнти з помірною або важкою серцевою недостатністю перекачувати кров по всьому тілу належним чином - повинні дотримуватися менше двох грамів на день, відповідно до рекомендацій Товариства серцевої недостатності Америки.
"Якщо у вас уже високий кров’яний тиск, занадто багато солі підвищить його ще більше, і це може означати, що будь-які ліки від артеріального тиску, які ви приймаєте, не діють так добре, як повинні", - йдеться у статті Blood Pressure UK.
Раніше ми писали про показники тиску, які вдвічі збільшують ризик смерті від інфаркту чи інсульту.