Недостаточное количество соли может сильно навредить здоровью: новое исследование

Что показало новое исследование

Новое исследование представленные на ежегодном саммите Американского колледжа кардиологов, пишет Express, показывает, что употребление слишком малого количества соли может повысить риск ранней смерти пациентов с сердечной недостаточностью.

В совокупности исследователи получили данные о почти 3500 пациентах с сердечной недостаточностью. Оказалось, что те, кто страдает сердечной недостаточностью и потребляют менее 2,5 г соли в день, имеют на 80% больше шансов умереть преждевременно по сравнению с теми, чья норма превышает этот порог.

"Ограничение натрия все еще является лучшим способом лечения сердечной недостаточности, но количество остается предметом дебатов... Это исследование показывает, что следует сосредоточиться на установлении безопасного уровня потребления натрия вместо чрезмерного ограничения", - заявил руководитель исследования доктор Анирудх Паличерла.

В настоящее время исследовательская группа призывает научное сообщество продолжить обсуждение оптимальных целевых показателей пищевого натрия для людей с потенциально смертельными заболеваниями.

Сколько соли можно употреблять

Согласно британскому National Health Service, нормы соли для взрослых и детей таковы:









Однако пациенты с умеренной или тяжелой сердечной недостаточностью перекачивают кровь по всему телу должным образом - должны соблюдать менее двух граммов в день в соответствии с рекомендациями Общества сердечной недостаточности Америки.

"Если у вас уже высокое кровяное давление, слишком много соли повысит его еще больше, и это может означать, что любое лекарство от артериального давления, которое вы принимаете, не действует так хорошо, как должно", - говорится в статье Blood Pressure UK.