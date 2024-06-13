Недооцінена рослина, яку мають їсти всі протягом року
Більшість трав мають певну користь для здоров’я або лікувальні якості. Шавлія нічим не відрізняється, оскільки вона також містить значні переваги для здоров’я.
Про те, чим так корисна шавлія, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Eating Well.
Що відомо про шавлію
Шавлія належить до сімейства м’ятних (Lamiaceae) разом з багатьма іншими улюбленими кулінарними травами, такими як орегано, чебрець, розмарин, лаванда та інші.
Як і інші представники сімейства м’яти, шавлія має сильні ароматичні леткі олії, які заспокоюють нервову систему, стимулюють травлення та підтримують імунну систему.
Це також чудовий в’яжучий і антисептичний засіб, який можна наносити місцево на подряпини, порізи та висипання або полоскати горло при болю в горлі.
Як обрати найкращу шавлію
В магазині зазвичай цю рослину пакують в пластикові коробочки, звісно, що краще за все оглянути траву перед покупкою
Незалежно від того, купуєте ви шавлію в магазині чи на фермерському ринку, чи збираєте її у своєму саду, зверніть увагу на листя яскравого сірувато-зеленого кольору, без плям, із сильним трав’яним запахом і пухким шаром, який здається гладким на дотик.
Шавлія дуже корисна (фото: klopotenko.com)
Способи використання шавлії
Шавлія часто привертає найбільшу увагу восени та взимку, коли її додають до страв, таких як рагу. Однак рослина є найбільш ароматною, якщо її збирають влітку та на початку осені. Трава також добре зберігається, тому її можна використовувати в стравах цілий рік.
Оскільки сира шавлія дійсно має губчасту структуру, її приємніше споживати вареною або вже приготованою.
Підсумок
Шавлія - це трава, яку можна використовувати цілий рік. Влітку вона особливо яскрава і ви можете використовувати шавлію для ароматизації соусів, м’яса, масла, коктейлів тощо. Під час покупки зверніть увагу на листя яскравого сірувато-зеленого кольору без вад.
Створивши "букет" шавлії зі зрізаних стебел у банку з водою у вашому холодильнику, ви можете зберегти листя свіжими та готовими додавати до страв.
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