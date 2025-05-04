Неділя жінок-мироносиць, 4 травня: що не можна робити і народні прикмети

Неділя жінок-мироносиць: що це за церковне свято

Свято жінок-мироносиць є перехідним і відзначається в другу неділю після Великодня. У 2025 році воно припадає на 4 травня.

Мироносиці - це жінки, які прийшли до гробу Ісуса з ароматичною олією, щоб помазати Його тіло. Найвідомішою серед них була Марія Магдалина - колишня грішниця, яка після зустрічі з Христом кардинально змінила своє життя. Вона супроводжувала Ісуса до самої смерті, була присутня при Його розп’ятті й першою побачила порожній гріб. Їй явився ангел і сповістив про воскресіння Спасителя.

Саме Марія Магдалина принесла апостолам благу звістку словами: "Христос Воскрес!". Її вважають рівноапостольною, оскільки вона сама проповідувала християнство. Серед інших мироносиць згадують Марію Клеопову, Саломію, Сусанну, Іоанну, а також сестер Лазаря - Марію і Марфу.

Ці жінки залишилися вірними навіть тоді, коли апостоли тікали зі страху. Вони підтримували Богородицю під хрестом і прагнули провести поховальний обряд, хоч і не змогли. Їхній приклад - це символ вірності, любові й жертовності, що надихає християн і сьогодні.

Ікона жінок-мироносиць (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 4 травня

Наші предки остерігалися брати до рук ножі, ножиці чи інші гострі предмети, а також уникали відкритого вогню, побоюючись не лише тілесних ушкоджень, а й негативних прикмет, пов’язаних із цим.

У цей день не дозволялося забивати домашню птицю, адже це вважалося поганим знаком, що може принести нещастя в дім.

Люди уникали будь-яких процедур, пов’язаних із волоссям та нігтями - не стриглися, не підрівнювали нігті й не робили манікюр, бо вірили, що це послаблює енергетику.

Плітки, пересуди та розголошення чужих таємниць вважалися духовно шкідливими, тому утримувалися від порожніх розмов.

Народні прикмети і традиції 4 травня

Наші пращури мали багато спостережень і народних прикмет, пов’язаних із цим днем.

Якщо на калині вже з’являлися квіти, вважалося, що настав час висівати огірки, гарбузи й кабачки.

Велика кількість хрущів у повітрі вказувала на те, що літо буде сухим.

Відсутність ранкової роси на траві передбачала зміну погоди найближчим часом.

Коли вночі світить яскравий місяць, а небо чисте - це ознака потепління.

Якщо в цей день йшла злива, селяни чекали на рясний врожай улітку.

У День жінок-мироносиць традиційно вітали всіх дівчат і жінок, дарували їм квіти та добрі слова. Це було особливе жіноче свято, яке в народі ще називали "бабині братчини". Його відзначали тільки жінки, не залучаючи чоловіків навіть до приготування.

Щоб приготувати страви для святкового столу, жінки збирали по домівках курячі яйця. Центральною стравою свята був омлет, яким частували одна одну в знак єдності й поваги.

У кого День ангела 4 травня

4 травня День ангела відзначають

Іван

Кирило

Марія

Микита

Миколай

Пелагея

Людям, які народилися 4 травня, покровителем вважається аквамарин. Цей камінь з давніх часів слугував талісманом для мореплавців у Римі та Греції, захищаючи їх у морських подорожах. Водночас аквамарин традиційно рекомендували тим, хто має схильність до алергій, бо вірили, що він полегшує симптоми.