Неділя Івана Ліствичника 30 березня: що не можна робити і народні прикмети

30 березня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять преподобного Івана Ліствичника, на честь якого названо П'яту неділю Великого посту. До кінця року залишається 276 днів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 30 березня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

Православна Церква 30 березня вшановує пам’ять преподобного Івана Ліствичника, ігумена Синайської гори. Він народився близько 570 року в родині святих Ксенофонта і Марії. У 16 років прийшов до Синайського монастиря, де пройшов шлях від учня до наставника.

Після смерті свого духовного отця обрав шлях відлюдника, усамітнившись у пустелі Фола на 40 років. Там він провадив життя в пості, молитві та покаянні, подаючи приклад аскези. Його відданість духовному життю привернула багатьох учнів, які шукали його наставництва.

Іван Ліствичник був відомий своєю мудрістю, скромністю та духовною проникливістю. Він навчав про покаяння, любов до Бога та відмову від земних спокус. Його настанови були записані монахами Синаю в книгу "Ліствиця", яка стала однією з найважливіших у православній традиції.

Сьогодні святого вшановують у всьому світі, а його вчення надихає віруючих на духовне зростання. У монастирях і храмах у цей день відбуваються святкові богослужіння.

Іван Ліствичник пише свою знамениту книгу (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 30 березня

Якщо в родині є маленька дитина, 30 березня не можна давати в борг ні гроші, ні сіль, ні хліб - вважалося, що разом із цим можна віддати щасливу долю малюка.

Шити, в’язати, прати й наводити лад у домі теж заборонялося, бо це могло принести хвороби та нещастя всій родині.

Якщо проводили поминальний обід, алкоголь на ньому був суворо заборонений, адже він міг зашкодити душі померлого.

Не розпалювали вогонь, вірячи, що це допоможе вберегтися від блискавки та грози.

Народні прикмети і традиції 30 березня

Наші предки помітили: якщо цього дня стоїть гарна погода, то зима буде морозною.

Вважалося, що якщо 30 березня сплести сітку та піти на риболовлю, то весь рік риба буде добре ловитися.

Передостанній день березня зазвичай був теплим, тому селяни виносили на вулицю картоплю для загартування перед посадкою. Також цього дня приводили до ладу віз, лагодили садовий і городній інвентар.

Крім того, намагалися завершити всі хатні справи, а ввечері родина збиралася за столом, щоб урочисто провести зиму.

Особливо шанували березу: збирали її бруньки, які вважали цілющими саме цього дня. На вечерю пили напій із березового соку з медом, адже береза символізувала чистоту та мир.

Теплий день 30 березня обіцяв багатий урожай. Якщо ж було холодно, весна мала бути затяжною.

Рясне танення снігу та велика кількість води віщували хороший врожай сіна, а мала вода - поганий.

У кого День ангела 30 березня

30 березня День ангела відзначають:

Іван

Захар

Пантелеймон

Сава

Людям, які народилися 30 березня, талісманом слугує аквамарин - дорогоцінний камінь ніжно-блакитного відтінку. У Давньому Римі вірили, що він сприяє зціленню хворого горла та позитивно впливає на роботу печінки.

Вас може зацікавити