Неделя Иоанна Лествичника 30 марта: что нельзя делать и народные приметы

30 марта православные христиане в Украине по новому стилю чтят память преподобного Иоанна Лествичника, в честь которого названо Пятое воскресенье Великого поста. До конца года остается 276 дней.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 30 марта и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

Православная Церковь 30 марта чтит память преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайской горы. Он родился около 570 года в семье святых Ксенофонта и Марии. В 16 лет пришел в Синайский монастырь, где прошел путь от ученика до наставника.

После смерти своего духовного отца избрал путь отшельника, уединившись в пустыне Фола на 40 лет. Там он вел жизнь в посте, молитве и покаянии, подавая пример аскезы. Его преданность духовной жизни привлекла многих учеников, которые искали его наставничества.

Иоанн Лествичник был известен своей мудростью, скромностью и духовной проницательностью. Он учил о покаянии, любви к Богу и отказе от земных соблазнов. Его наставления были записаны монахами Синая в книгу "Лествица", которая стала одной из важнейших в православной традиции.

Сегодня святого почитают во всем мире, а его учение вдохновляет верующих на духовный рост. В монастырях и храмах в этот день совершаются праздничные богослужения.

Иоанн Лествичник пишет свою знаменитую книгу (изображение: Википедия)

Что нельзя делать 30 марта

Если в семье есть маленький ребенок, 30 марта нельзя давать в долг ни деньги, ни соль, ни хлеб - считалось, что вместе с этим можно отдать счастливую судьбу малыша.

Шить, вязать, стирать и наводить порядок в доме тоже запрещалось, потому что это могло принести болезни и несчастья всей семье.

Если проводили поминальный обед, алкоголь на нем был строго запрещен, ведь он мог навредить душе умершего.

Не разжигали огонь, веря, что это поможет уберечься от молнии и грозы.

Народные приметы и традиции 30 марта

Наши предки заметили: если в этот день стоит хорошая погода, то зима будет морозной.

Считалось, что если 30 марта сплести сеть и пойти на рыбалку, то весь год рыба будет хорошо ловиться.

Предпоследний день марта обычно был теплым, поэтому крестьяне выносили на улицу картофель для закалки перед посадкой. Также в этот день приводили в порядок телегу, чинили садовый и огородный инвентарь.

Кроме того, старались завершить все домашние дела, а вечером семья собиралась за столом, чтобы торжественно провести зиму.

Особенно почитали березу: собирали ее почки, которые считали целебными именно в этот день. На ужин пили напиток из березового сока с медом, ведь береза символизировала чистоту и мир.

Теплый день 30 марта обещал богатый урожай. Если же было холодно, весна должна была быть затяжной.

Обильное таяние снега и большое количество воды предвещали хороший урожай сена, а малая вода - плохой.

У кого День ангела 30 марта

30 марта День ангела отмечают:

Иван

Захар

Пантелеймон

Савва

Людям, которые родились 30 марта, талисманом служит аквамарин - драгоценный камень нежно-голубого оттенка. В Древнем Риме верили, что он способствует исцелению больного горла и положительно влияет на работу печени.

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