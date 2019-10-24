Неделю выслеживала снайпера: новые обстоятельства гибели Ярославы Никоненко

Ярослава Никоненко (коллаж: РБК-Украина)

Ярослава Никоненко горела желанием отомстить за смерть отца

Ярослава Никоненко, солдат из элитного подразделения Генштаба ВСУ, погибла под Марьинкой на Донбассе 15 октября. 36-летняя женщина-солдат пошла на войну вслед за отцом-айдаровцем Сергеем Никоненко, который отдал свою жизнь за Украину в 2015 году. Недавно стали известны новые обстоятельства гибели воина.

Дело в том, что Ярослава служила в последнее время в Киеве. Ее подразделение находится непосредственно в подчинении главнокомандующего, то есть президента. Каким образом, женщина-солдат оказалась на передовой, пишут Факты.

Ярославу, которая потеряла на войне отца, не могли коммандировать на передовую. Но знакомые рассказывают, что она горела желанием отомстить за отца. До 2015 года девушка в основном помогала волонтерством и воевать не рвалась. Ярослава не проявляла особого интереса к военному делу и не понимала сестру Богдану, которая пошла на фронт вместе с отцом.

Сергей и Ярослава Никоненко (коллаж: РБК-Украина)

Ярослава преуспевала в карьере, работая экономистом в одном из ресторанов Киева, купила квартиру в столице, куда хотела вскоре перевезти из Миргорода дочь Софию.

Но 28 сентября старший солдат Никоненко отправилась на передовую. Об этом знали только командование и близкие друзья. А к Новому году она должна была вернуться в Киев.

Богдана Никоненко, сестра погибшей, рассказывает, что Ярославой двигала месть.

"Смерть папы изменила сестру. Чтобы успокоить душу от потери, ей надо было выместить свою боль на тех, кто забрал у нас нашу жизненную опору. И уже ничто и никто не мог остановить Ярославу", - говорит сестра.

После гибели отца Ярослава основательно начала готовиться к воинской службе. Девушка окончила две снайперские школы, а также академию лидерства.

Ярослава Никоненко (фото: facebook.com)

"Когда погиб отец, Ярослава записалась к нам. Сначала она прошла четырехмесячную подготовку в учебке "Десна", рвалась на фронт, и уже к концу 2015-го попала в военную разведку", - рассказывает начальник управления контрразведки ДУК "Правый сектор" Игорь Чадюк.

Военнослужащая была талантлива в своем деле - умела прогнозировать боевые события, владела навыками разведки в окружении и в тылу врага. Служила в районе шахты Бутовка и на других самых сложных участках.

Ветеран АТО Сергей Козырь рассказывает, что отец, который был для девушек авторитетом, запрещал Ярославе идти на войну, поскольку у нее была маленькая дочь.

"А когда запрещать уже было некому, она отправилась на фронт. В прошлом году подписала контракт с ВСУ. Сначала служила в президентском полку. Но, понимая, что из него в зону боевых действий не отправляют, перевелась в 101-ю бригаду, которая имеет на передовой свою группу", - говорит ветеран.

Прощание с Ярославой Никоненко (фото: facebook.com)

Ярослава отправилась под Марьинку, попав на опасную позицию, на котором погиб не один воин. Девушка стремилась отработать снайперские навыки, ведь отлично стреляла из автомата и винтовки.

"Она смогла убедить кого нужно, что ее присутствие на той позиции крайне важно. Ее прикомандировали к 28-й отдельной механизированной бригаде. Мне командир Ярославы рассказывал: она проявила такой напор, чтобы попасть на фронт, что он вынужден был подписать документы", - рассказывает Богдана Никоненко.

Позицию, на которую пошла Ярослава, занимать никто не хотел. Поскольку с той стороны украинских бойцов давно "кошмарит" снайпер. Военная решила это остановить, неделю выслеживая врага. Но он оказался более метким.

"Или я его, или он меня", - сказала сестра, уходя 15 октября на боевое задание", - говорит Богдана.