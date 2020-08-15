Неделя обновлений и наведения порядка: женский гороскоп с 17 по 23 августа

Женский гороскоп с 17 по 23 августа (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку зодиака в ближайшую неделю

Гороскоп на неделю гласит, что представительницы всего зодиакального созвездия получат шанс что-то обновить в своей жизни, навести порядок и позаботиться об исполнении самых сокровенных желаний.

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в период с 17 по 23 августа и отметили, кому ближайшая неделя принесет удачу и любовь. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Женщина-Овен

Ближайшие дни будут напоминать бесконечный праздник. Неделя будет удачна для того, чтобы насладиться всеми радостями жизни. Исключить стоит только сладости, шоппинг и алкоголь. Откроются новые шансы, возможность заработать деньги, получить подарок, возможно продвижение в карьере. Можно начинать новые дела, собираться в поездку, а также мечтать и загадывать желания.

Женщина-Телец

На этот знак будет влиять Новолуние и не самым благоприятным образом. Тельцам не стоит терять веру в себя и обращать внимание на мелкие трудности. Важно продолжать движение к своей цели, даже она будет казаться недостижимой, это все временно. Самый опасный день – среда. Новолуние также наполнит сферу любви и близости энергией исполнения, поэтому мечты, связанные с личной жизнью, могут исполниться очень скоро.

Женщина-Близнецы

В ближайшие дни не стоит затевать серьезные разговоры на сложные темы, отложите их. Будьте внимательны и чутки к событиям, которые будут меняться – у вас получится принять удачное решение. Никому не рассказывайте о своих планах и наблюдениях. Позитивный настрой поможет на этой неделе отследить и нейтрализовать какую-то незаметную проблему – на работе или в личной жизни.

Женщина-Рак

Неделя будет удачной для покупки, продажи, для серьезных дел и встреч. Постарайтесь не стесняться и почаще улыбаться – это поможет добиться желаемого. Ожидается много положительных перемен, чтобы восстановить энергию – стоит сделать что-то хорошее для себя, позаботиться о красоте и внешности. Не стоит стричь волосы, а в остальном – полная свобода. На выходных важно переключиться на семью и домашние дела, это не только поднимет энергетику, но и подарит хорошее настроение.

Женщина-Лев

Начало недели будет очень удачным и все звезды сойдутся, чтобы помочь Львицам преодолеть препятствия. Особое внимание следует уделить деловой стороне жизни. Не стоит сокращать общение с близкими людьми. Преуспеть помогут мягкие методы, не используйте обиды и прочие манипуляции. Много пользы принесет мозговой штурм, который можно устроить с партнером или коллегой по работе – это поможет достигнуть высоких результатов на работе.

Женщина-Дева

Новолуние откроет для Дев целый цикл событий, которые будут связаны с работой и другими обязанностями. Астрологи рекомендуют не создавать трудности собственным руками, а попросить помощи у близких людей. Ближайшие дни отлично подходят для того, чтобы укрепить родственные связи. Будет много душевной мудрости и ясности, не стоит стесняться важных тем. Постарайтесь стать творцом своей судьбы, а не зрителем.

Женщина-Весы

Ближайшая неделя станет важной в рабочем плане и наступит удачное время для начала проектов. Все семь дней стоит активно заботиться о том, чтобы финансы шли в рост. Можно отправиться в парикмахерскую и сделать стрижку – это привлечет материальные блага. Важно сохранить состояние внутренней собранности и целеустремленности, формулируйте свои вопросы перед отходом ко сну и получите ответы в образах сновидений.

Женщина-Скорпион

Отрицательное влияние планет может сильно отразиться на уверенности в себе и в среду возможна ситуация, когда потребуется быстрая реакция. Обычная выдержка Скорпионов может дать сильный сбой. Появится дополнительное волнение. Если не получится сконцентрироваться на важных проектах, то получится справиться с внешним негативом и в любом случае выйти из любой ситуации победительницей.

Женщина-Стрелец

Стрельцы смогут получить вознаграждение за все, что наработали за предыдущий месяц. Откроется полная картина успехов и промахов и это поможет сделать правильные выводы и поставить новые цели. Будьте готовы к тому, что в Новолуние будет получен мощный заряд энергии, который стоит направить на свое будущее. Полезно будет составлять планы на осень, желать себе удачи, обдумывать стратегию и шаги к достижению своих целей.

Женщина-Козерог

Уделите внимание на состояние здоровья и уровень энергетики, так как на этой неделе возможна активизация внешнего негатива и расцвет энергетических паразитов. Не доверяйте посторонним людям, не загорайтесь чужими успехами, не участвуйте в сплетнях и разговорах. Все это может привлечь материальные убытки и проблемы в личной жизни. Попрощайтесь с вредными привычками, хорошенько отдохните и постарайтесь наполнить себя положительными эмоциями.

Женщина-Водолей

В ближайшие дни возможна сильная эмоциональность, которая будет преобладать над тонкими и нежными чувствами. Водолеи могут быть взрывными в делах, в общении, в работе, но важно помнить о дипломатии и контролировать себя. Избыток энергии лучше перенаправить на достижение целей, структурировать рабочие задачи, начать обучение или сделать подготовку для важного проекта. Важно – избегать риска и бездействия, так как могут посыпаться неприятности.

Женщина-Рыба

Достижение целей на этой неделе будет возможно только в том случае, если Рыбы перестанут действовать напролом. Астрологи советуют перейти на другой ритм жизни, где все вокруг происходит во взаимодействие, а порой и столкновение. Важно будет проявить активную жизненную позицию – это поможет увидеть перспективу. Инициативу в решениях можно уступить, а вот от реальных усилий по сохранению стабильности отказываться не стоит.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи рассказали, что ждет в сентябре всех представителей зодиакального созвездия.