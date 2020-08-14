Гороскоп Таро на сентябрь: первый месяц осени готовит нам бонусы и перемены

Гороскоп на сентябрь 2020 (фото: pixabay.com)

Украинский таролог рассказала, какие карты Таро будут управлять сентябрем

Гороскоп Таро на сентябрь 2020 сулит нам новые шансы, романтические приключения, встречи с друзьями и денежные бонусы. Но предостережений карты Таро дают также немало. Трудности могут возникнуть в отношениях с родными и со здоровьем.

Известный украинский таролог Елена Саламандра рассказала, какие карты будут управлять сферами духовного и материального в первый месяц осени.

Карта месяца - "Императрица"

Сентябрь порадует новыми возможностями, хорошими отношениями с близкими, любовными приключениями. Семья и близкие люди поддержат, дадут верный мудрый совет.

Готовьтесь получить результаты от тех усилий, которые ранее вложили в дела. То, что делали честно, самоотверженно даст результат.

Прибыль, приятный денежный бонус, подарки судьбы.

Исполнится заветное желание.

Любовь - карта "Рыцарь пентаклей"

Новизна в отношениях, чувства и шансы сближения, которые появятся там, где Вы этого даже не ожидаете. Флирт, теплота.

Семья - карта "2 жезлов"

Нейтральный прогноз. Месяц принесет завершение дел, которые были начаты ранее. Отношения ровные, приятные.

Отношения с родными - карта "Влюбленные"

В отношениях с родными ожидайте массу советов, а иногда даже и критики лично в свой адрес. Не идите на конфликты с близкими людьми, примите критику в свой адрес.

Дружба - карта "2 пентаклей"

Карта обещает приятное время препровождения, встречи, позитив.

Работа и карьера - карта "2 чаш"

Сентябрь станет плодотворным в работе месяцем, принесет новые перспективные контакты и сотрудничества. Наладятся отношения с руководством и коллективом.

Деньги - карта "Сила"

Месяц порадует приятными поступлениями и денежным бонусом. Давно хотели что-то купить - отличное время это сделать.

Здоровье - карта "Справедливость"

С вниманием относитесь к своему здоровью и самочувствию. Избегайте переохлаждения, стресса, неприятных разговоров. Ощущаете тревожные симптомы - не затягивайте с визитом к врачу.

Ранее в гороскопе Таро на август для всех знаков Зодиака мы писали, кого ждет новая любовь, а кого - крах отношений.