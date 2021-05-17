Неделя дождей и гроз в Украине: синоптики сообщили, когда в Украину вернется сухая погода

Погода в Украине во вторник, 18 мая

Во вторник грозами накроет всю территорию Украины, местами возможны кратковременные дожди, ливни и даже град. Синоптики прогнозируют усиление ветра, местами – до штормовых значений. Температура воздуха в ночное время будет колебаться от +9 до +11 градусов на западе, севере и в центральных областях, на востоке и юге ожидается от +12 до +16 градусов. Днем в южных и восточных регионах от +19 до +23 градусов, на севере, западе и в центре от +15 до +20 градусов.

В Киеве 18 мая ожидается гроза, сильный штормовой ветер, ночью +12 +14 градусов, днем от +18 до +20 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 18 мая

Погода в Украине в среду, 19 мая

В среду грозы уйдут из западных областей, но там ожидаются кратковременные дожди и похолодание, ночью +8 +10 градусов, днем +14 +17 градусов. На остальной территории страны пройдут грозы, возможен сильный ветер. Ночью температура опустится до +10 +13 градусов, днем от +18 до +20 градусов, местами на востоке и юге до +22 +23 градусов.

В Киеве 19 мая синоптики прогнозируют грозу, дожди и сильный ветер с порывами. Ночью в столице +10 +12 градусов, днем +16 +18 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 19 мая

Погода в Украине в четверг, 20 мая

В четверг на западе прохладно и мокро – ожидаются дожди, ночью +8 +10 градусов, днем +14 +17 градусов. На севере и в центре пройдут грозы, ночью +10 +12, днем от +18 до +21 градуса. На востоке ожидаются грозы, сильный ветер, ночью +10 +12 градусов, днем от +19 до +23 градусов.

В Киеве 20 мая ожидается гроза, кратковременные дожди, сильный ветер. Ночью в столице +10 +12 градусов, днем +17 +19 градусов.

Карта погоды в Украине на четверг, 20 мая

Погода в Украине в пятницу, 21 мая

В пятницу дожди и грозы начнут отступать с территории Украины и осадки возможны на Закарпатье, в Винницкой и Харьковской области. Небольшой дождь ночью пройдет в Ивано-Франковске и Черновцах. В остальных областях – без существенных осадков.

Температура воздуха ночью на западе упадет до +6 +8 градусов, на севере и в центре до +8 +10 градусов, на юге и востоке до +10 +13 градусов. Днем на западе от +14 до +16 градусов, в центре и на севере +16 +19 градусов, на юге и востоке от +18 до +25 градусов.

В Киеве 21 мая небольшая облачность, ночью +8 +10 градусов, днем +17 +19 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 21 мая

Погода в Украине в субботу, 22 мая

В субботу в Украине улучшится погода во всех областях, и ожидается повышение температуры. На западе ночью +6 +8 градусов, в центре и на севере +8 +10 градусов, на юге и востоке до +13 градусов. Днем на западе, севере и в центре +16 +18 градусов, местами до +20 градусов. На востоке и юге прогреется до +19 +23 градусов, местами до +27 градусов.

В Киеве 22 мая ожидается сухая и теплая погода, без осадков. Ночью в столице +8 +10 градусов, днем от +17 до +19 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 22 мая