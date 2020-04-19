Неделя будет хлопотной, но веселой: что ждет все знаки Зодиака с 20 по 26 апреля

Гороскоп на апрель гласит о том, что месяц будет стабильным и спокойным во всех сферах жизни. Возможны небольшие эмоциональные потрясения, но в целом большинство представителей зодиакального созвездия будут купаться в благополучии и удаче.

Астрологи дали прогноз на неделю, с 20 по 26 апреля, и рассказали, для кого этот период станет особенно удачным.

Овен

В ближайшую неделю для Овнов на первый план выйдет финансовая сфера. В начале недели возможны небольшие неурядицы, но во второй половине недели все уладится. Звезды сулят прибыль на выходных и советуют запланировать крупные покупки. В любовной сфере все благополучно – можно заводить новые знакомства, назначать свидания или переходить к следующему этапу в отношениях.

Телец

Начало недели принесет проблемы в работе, делах и бизнесе. Не стоит от них отмахиваться, так как в будущем они потянут за собой дополнительные неприятности. Принимать решения нужно будет быстро и оперативно, а, чтобы хватило сил – использовать любые приемы для повышения энергетики. Критику стоит воспринимать адекватно и сдержаться от общения с токсичными людьми, не поддаваться на провокации и не ввязываться в конфликты.

Близнецы

Не стоит ставить себя в жесткие рамки, воспользуйтесь благополучным расположением планет и поищите новые источники дохода, новые знакомства, нестандартный отдых. На многие жизненные ситуации стоит смотреть с оптимизмом и помнить, что мир не состоит только из черных и белых красок.

Рак

Эту неделю стоит посвятить составлению планов, так как в ближайшие дни могут быть срывы планов, непонятные задержки и мелкие неурядицы. Все начатые дела нужно доводить до конца и максимально сосредоточиться на выполнении своих задач. Собственные планы на этой недели астрологи рекомендуют не менять.

Лев

Львам в ближайшие дни стоит внимательнее отнестись к деньгам и постараться экономить. Свое время и силы не стоит растрачивать на второстепенные дела. В целом неделя будет очень продуктивной и позволит улучшить настроение, самочувствие. В любовной сфере стоит быть осмотрительнее, так как вероятны вспышки ревности или появление третьего лица. Стоит быть сдержаннее, так как эмоции могут привести к серьезным необратимым последствиям.

Девы

В середине недели возможны внезапные перепады настроения и могут быть ситуации, когда все будет видеться в черном цвете. Астрологи советуют не впадать в панику, а продолжать выполнять намеченное, так как это короткий период и к выходным все кардинально изменится. На выходных возможны любовные приключения, знакомства или романтический вечер с близким человеком.

Весы

Неделя будет спокойной и гармоничной, местами даже скучной. Никаких серьезных потрясений и изменений звезды Весам не обещают. В любви стоит быть отзывчивее и добрее, в делах – помогать коллегам. Также астрологи рекомендуют в ближайшие дни флиртовать и назначать свидания – все получится.

Скорпион

Если вы хотели избавиться от вредной привычки или выбросить что-то ненужное – наступает самое подходящее время. В делах и любви не упускайте из виду важные вещи и это поможет сохранить стабильность в случае непредвиденных и резких изменений. Могут быть внеплановые изменения 23 и 24 апреля, так как планеты сменят свою энергетику. Не давайте в эти дни никому обещаний и не добивайтесь ничего силой.

Стрелец

На первый план снова выходит избавление от обид и злости. Стоит отпустить весь негатив и перестать злиться на окружающих. В финансовых делах, особенно 21 и 22 апреля, стоит проявить осторожность. В ближайшие дни стоит быть физически активными и не погружаться надолго в апатию и бездействие.

Козерог

Недоброжелатели могут начать распускать про вас слухи, но нужно напомнить людям, чтобы они тщательнее проверяли информацию. Не стоит в эти дни лгать или притворяться и проблемы решаться сами собой. В выходные дни обострится интуиция и стоит обратить внимание на знаки от Вселенной, так как вероятно стремительное развитие в амурных делах.

Водолей

Будьте осторожны в общении, так как в ваш круг может затесаться лживый человек. На этой недели постарайтесь наладить контакт с самыми верными друзьями, с которыми можно и в огонь, и в воду. Будьте очень внимательны к тому, кто что сказал и сделал, так как это поможет вам быстро разобраться с неурядицами. Дома постарайтесь не провоцировать скандалы и конфликты.

Рыбы

Неделя будет непростой и стоит составить запасной план на случай неудач. Могут быть незапланированные изменения, которые выбьют из колеи. В общении с друзьями и близкими стоит научиться говорить слово "нет", так как это поможет избежать серьезных проблем. Время стоит посвятить личным делам и работе по доме. Возможно на этой неделе будет шанс реализовать старые планы.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи дали прогноз для всех знаков Зодиака на лето.