"Нечего там делать": россияне ответили, когда последний раз были заграницей
Россияне уже в который раз доказывают, что их пропаганда работает на них. Люди не стремятся никуда уезжать из РФ, даже для путешествий. Многие банально не имеют для это финансов.
На одном из видео в сети лишний раз появилось доказательство этого факта.
Почему россияне негде никогда не были
"Если люди никуда не выезжают и не видят ничего, кроме русского мира - то они превращаются в биомассу, которую очень легко оболванивать. Это великий плешивый геостратег понял до глубины. Осталось только населению понять, что если работают всю жизнь, но нет денег, чтобы съездить куда-то дальше дачного участка - значит, геостратег не такой уж великий", - подписали ролик.
Так, на одной из улиц российского города журналист задал людям вопрос "В каких странах за жизнь вы побывали?".
Чаще всего звучал один ответ - "ни в каких".
"Я никогда не была заграницей. Денег нет", - сказала одна из гражданок РФ.
"Нечего там делать. Лучше России нет", - считает другая женщина.
Смотрите на видео, что отвечали россияне.
Отметим, что сейчас, даже для желающих из РФ повидать, например, Европу это станет очень трудным. Страны Балтии, а также Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от граждан России документы на оформление туристических виз.
Напомним, ранее Совет ЕС утвердил полное прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ.
Кроме того, Латвия ввела ограничения на въезд россия через внешнюю границу ЕС, что ограничит въезд граждан РФ с краткосрочными шенгенскими визами.