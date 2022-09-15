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"Нічого там робити": росіяни відповіли, коли останній раз були закордоном

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Четвер 15 вересня 2022 11:01
"Нічого там робити": росіяни відповіли, коли останній раз були закордоном Фото: росіяни абсолютно не шкодують, що нікуди не їздять (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Росіяни вже вкотре доводять, що їхня пропаганда працює на них. Люди не прагнуть нікуди їхати з РФ, навіть для подорожей. Багато хто банально не має на це фінансів.

На одному з відео в мережі зайвий раз з'явився доказ цього факту.

Чому росіяни ніде ніколи не були

"Якщо люди нікуди не виїжджають і не бачать нічого, крім русского міра - то вони перетворюються на біомасу, яку дуже легко обдурювати. Це великий плішивий геостратег зрозумів до глибини. Залишилося тільки населенню зрозуміти, що якщо працюють все життя, але немає грошей, щоб з'їздити кудись далі дачної ділянки - значить, геостратег не такий вже великий", - підписали ролик.

Так, на одній з вулиць російського міста журналіст поставив людям питання "У яких країнах за життя ви побували?".

Найчастіше звучала одна відповідь - "ні в яких".

"Я ніколи не була закордоном. Грошей немає", - сказала одна з громадянок РФ.

"Нічого там робити. Краще Росії немає", - вважає інша жінка.

Дивіться на відео, що відповідали росіяни.

Відзначимо, що зараз, навіть для бажаючихз РФ побачити, наприклад, Європу це стане дуже важким. Країни Балтії, а також Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди більше не приймають від громадян Росії документи на оформлення туристичних віз.

Нагадаємо, раніше Рада ЄС затвердив повне припинення Угоди про спрощений візовий режим з РФ.

Крім того, Латвія ввела обмеження на в'їзд Росія через зовнішній кордон ЄС, що обмежить в'їзд громадян РФ з короткостроковими шенгенськими візами.

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