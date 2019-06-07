Небывалая стихия накроет Украину: какие области пострадают от непогоды (фото)

Погода в Украине в пятницу, 7 июня, принесет новую волну непогоды в виде сильных ливней, шквалов и гроз в некоторые регионы Украины. Об этом сообщают синоптики Украинского гидрометцентра.

Так, сегодня ухудшения погодных условий стоит ожидать жителям Западной Украины, а также областей, приближенных к региону - Винницкой и Житомирской - здесь прогнозируются сильные ливни и грозы.

В остальных областях, кроме Полтавской, Днепропетровской и Крыма, возможны незначительные дожди и грозы.

Погода в Украине 7 июня (фото: РБК-Украина)

Температура воздуха тоже несколько снизится. Так, на Западе и в Одесской области термометры покажут от +24 до +26 градусов.

В Житомирской области +25... +27 градусов. На остальной территории воздух прогреется до +26... +29 тепла.

В Киеве в последний рабочий день недели также ожидается небольшой дождь с грозой. Температурные указатели составят от +27 до +29 градусов.

Погода в Украине 7 июня (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, в Херсонской области страшный ураган разнес практически целый поселок в Олешковском районе.

Ккстати, в сети показали небывалое наводнение в Тернопольской области. Бурлящие потоки воды сносили все на своем пути.

Также мы сообщали, что Каменец-Подольский ушел под воду. Люди ходили по колено в воде, а автомобили были затоплены практически по лобовое стекло.