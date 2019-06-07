Небувала стихія накриє Україну: які області постраждають від негоди (фото)

Погода в Україні в п'ятницю, 7 червня, принесе нову хвилю негоди у вигляді сильних злив, шквалів та гроз в деякі регіони України. Про це повідомляють синоптики Українського гідрометцентру.

Так, сьогодні погіршенні погодних умов варто очікувати мешканцям Західної України, а також областей, наближених до регіону - Вінницької та Житомирської - тут очікуються сильні зливи та грози.

В решті областей, крім Полтавської, Дніпропетровської та Криму, можливі незначні дощі та грози.

Погода в Україні 7 червня (фото: РБК-Україна)

Температура повітря теж дещо знизиться. Так, на Заході і в Одеській області термометри покажуть від +24 до +26 градусів.

В Житомирській області +25... +27 градусів. На решті територій повітря прогріється до +26... +29 тепла.

В Києві в останній робочий день тижня також очікується невеликий дощ з грозою. Температурні покажчики становитимуть від +27 до +29 градусів.

Погода в Україні 7 червня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, у Херсонській області страшний ураган розніс практично ціле селище в Олешківському районі.

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