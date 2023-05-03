Над небом Києва помітили унікальне атмосферне явище: що це та який вигляд має (фото та відео)

3 травня над Києвом було помічене надзвичайне оптичне небесне явище. Нещодавно над столичним небом можна було спостерігати місячне гало, а цього разу дивом стало сонячне.

Що це та який вигляд має - дивіться нижче в матеріалі Styler.

Зранку кияни могли спостерігати в небі оптичне явище в атмосфері Землі, яке називається сонячним галом. У мережі швидко почали поширювати фото та відео цього фантастичного видовища.

На відео нижче можна побачити, як змінювалося сонячне гало залежно від кута огляду:

Що таке гало

Це оптичне явище в атмосфері, що виникає внаслідок заломлення та відбиття світла в льодяних кристалах. Найпоширеніша форма гало - світле слабко забарвлене коло навколо Сонця чи Місяця.

Всього відомо декілька десятків різновидів гало - до 90. Вони здебільшого рідкісні та спостерігаються лише в країнах із суворим кліматом, наприклад поза Полярним колом.

В Україні гало можна спостерігати 70-120 разів на рік, але воно здебільшого малопомітне. Поява гало часто свідчить про зміни в погоді - похолодання, прихід вологих атмосферних фронтів.