Над небом Києва помітили унікальне атмосферне явище: що це та який вигляд має (фото та відео)
3 травня над Києвом було помічене надзвичайне оптичне небесне явище. Нещодавно над столичним небом можна було спостерігати місячне гало, а цього разу дивом стало сонячне.
Що це та який вигляд має - дивіться нижче в матеріалі Styler.
Зранку кияни могли спостерігати в небі оптичне явище в атмосфері Землі, яке називається сонячним галом. У мережі швидко почали поширювати фото та відео цього фантастичного видовища.
На відео нижче можна побачити, як змінювалося сонячне гало залежно від кута огляду:
Що таке гало
Це оптичне явище в атмосфері, що виникає внаслідок заломлення та відбиття світла в льодяних кристалах. Найпоширеніша форма гало - світле слабко забарвлене коло навколо Сонця чи Місяця.
Всього відомо декілька десятків різновидів гало - до 90. Вони здебільшого рідкісні та спостерігаються лише в країнах із суворим кліматом, наприклад поза Полярним колом.
В Україні гало можна спостерігати 70-120 разів на рік, але воно здебільшого малопомітне. Поява гало часто свідчить про зміни в погоді - похолодання, прихід вологих атмосферних фронтів.
Нагадаємо, що раніше мешканці Київщини могли спостерігати заворожливе місячне гало на небі.
Пригадаймо також, які меми створювали українці, коли на Київ нібито впав супутник NASA.