Над небом Киева заметили уникальное атмосферное явление: что это и как выглядит (фото и видео)
3 мая над Киевом было подмечено чрезвычайное оптическое небесное явление. Недавно над столичным небом можно было наблюдать лунное гало, а на этот раз чудом стало солнечное.
Что это и как выглядит - смотрите ниже в материале Styler.
С утра киевляне могли наблюдать в небе оптическое явление в атмосфере Земли, которое называется солнечным галом. В сети быстро начали распространять фото и видео этого фантастического зрелища.
На видео ниже можно увидеть, как менялось солнечное гало в зависимости от угла обзора:
Что такое гало
Это оптическое явление в атмосфере, возникающее в результате преломления и отражения света в ледяных кристаллах. Самая распространенная форма гало - светлый слабо окрашенный круг вокруг Солнца или Луны.
Всего известно несколько десятков разновидностей гало - до 90. Они в основном редки и наблюдаются только в странах со строгим климатом, например вне Полярного круга.
В Украине гало можно наблюдать 70-120 раз в год, но оно в основном малозаметно. Появление гало часто свидетельствует об изменениях в погоде - похолодании, приходе влажных атмосферных фронтов.
Напомним, ранее жители Киевский области могли наблюдать завораживающее лунное гало на небе.
Вспомним также, какие мемы создавали украинцы, когда на Киев упал спутник NASA.