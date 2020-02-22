Такой небольшой спойлер: KRUTЬ для финала Нацотбора на Евровидение 2020 готовит сюрприз

Нацотбор на Евровидение 2020 завершится ярким финалом 22 февраля, на котором Марина Круть (KRUTЬ) - одна из фавориток букмекеров - готовится в своем выступлении изменить постановку.

Внести коррективы на сцене певицу и бандуристку побудил совет члена жюри Тины Кароль после первого полуфинала, по итогам которого артистка получила 16 баллов (по 8 от зрителей и жюри).

Круть также призналась, что перед финалом набьет себе еще одну татуировку - уже пятую. В интервью "Новому каналу" 24-летняя бандуристка отметила, что конкурс Евровидение ее точно изменило.

"И, наверное, в лучшую, более сильную, сторону...Все татуировки, которые у меня есть, я била после внутренних изменений", - сказала она.

Говоря о сюрпризах на предстоящем вступлении, Круть не стала сразу раскрывать все карты.

"Мы держим это в секрете. Кардинально ничего не изменится. Мы будем заполнять пустоту и создавать объем. Я считаю, что артист на такой сцене должен иметь столь огромную энергию, чтобы заполнять ею все без шоу-балета и декораций. Такова моя миссия. Она, прежде всего, духовная. Артист и энергия - это то же, что и вокал. Поэтому не надо себя прятать за большими декорациями, придумывать историю с летающими бандурами. Если сам человек издает какие-то вибрации и эмоции, этого уже достаточно", - объяснила артистка.

Что касается номера, то обдумывается вопрос, будет ли она стоять или сидеть на сцене.

"Также есть идея, чтобы на сцене был мой парень, он - музыкант. Но это под вопросом. Такой небольшой спойлер вам. По крайней мере, если он будет не на сцене, то останется в тылу, хейтеров успокаивать....", - добавила Марина.

Избранник девушки живет в Канаде и сейчас у пары отношения на расстоянии. Бандуристка рассказала, что Антон планировал приехать раньше, но отдал все деньги на билет, чтобы нарисовали мультик к конкурсной песне "99", соавтором которой также является.

"Он на самом деле отдал последнее, что у него было, чтобы у меня все было классно. Мой успех - это все из-за веры близких. Это очень помогает", - говорит Круть.