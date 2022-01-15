Небольшие осадки и морозы: где с погодой на выходных не сильно повезет

Как рассказала Наталка Диденко, в субботу ожидается противостояние антициклона Carlos и циклона Famke. Ожидается сильный штормовой ветер, а вот осадки будут не везде.

"Далее ветер начнет слабеть, но 17-18 января он снова усилится. Небольшие осадки на выходных вероятны. В субботу – везде, кроме западных областей, в воскресенье – только в восточной части Украины", - рассказала синоптик.

Она отметила, что тепло снова покинет страну, ночью ожидается до -1 -5 градусов, а днем – от -2 до +2 градусов.

В Киеве в субботу ожидается сильный ветер, в воскресенье он начнет утихать. Небольшие осадки возможны только 15 января. Ночью в столице от -1 до -4 градусов, днем – около 1 градуса мороза и гололедица.

По прогнозу Диденко, небольшое похолодание в Украине ожидается уже на следующей неделе, 17-19 января.

Карта погоды в Украине на субботу, 15 января

В Украинском гидрометцентре осадки в виде мокрого снега и снега с дождем пообещали в субботу жителям севера, северо-востока и востока. Ночной снег в центральных южных областях утром уже утихнет.

Ожидается сильный ветер, со штормовыми порывами – во всех регионах страны.

Ночная температура воздуха будет колебаться от +1 до -3 градусов. Днем в большинстве регионов от -1 до +1 градуса. На западе прогреется до +2 градусов, на востоке будет холодно, до -2 градусов.

В воскресенье осадки уйдут с территории Украины, почти во всех областях будет сухо и ясно.

Ночная температура снизится до -3 -6 градусов, на западе местами до -8 -12 градусов. Днем в большинстве областей ожидается от -1 до +1 градуса, на юге до +3 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 16 января