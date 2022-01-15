Невеликі опади і морози: де з погодою на вихідних не сильно пощастить

Як розповіла Наталка Діденко, в суботу очікується протистояння антициклону Carlos і циклону Famke. Очікується сильний штормовий вітер, а от опади будуть не скрізь.

"Далі вітер почне слабшати, але 17-18 січня він знову посилиться. Невеликі опади на вихідних ймовірні. У суботу - скрізь, крім західних областей, в неділю – тільки в східній частині України", - розповіла синоптик.

Вона зазначила, що тепло знову покине країну, вночі очікується до -1 -5 градусів, а вдень – від -2 до +2 градусів.

У Києві в суботу очікується сильний вітер, в неділю він почне вщухати. Невеликі опади можливі тільки 15 січня. Вночі у столиці від -1 до -4 градусів, вдень – близько 1 градуса морозу та ожеледиця.

За прогнозом Діденко, невелике похолодання в Україні очікується вже наступного тижня, 17-19 січня.

Карта погоди в Україні на суботу, 15 Січня

В Українському гідрометцентрі опади у вигляді мокрого снігу і снігу з дощем пообіцяли в суботу жителям півночі, північного сходу і сходу. Нічний сніг у центральних південних областях вранці вже вщухне.

Очікується сильний вітер, зі штормовими поривами - у всіх регіонах країни.

Нічна температура повітря коливатиметься від + 1 до -3 градусів. Вдень у більшості регіонів від -1 до +1 градуса. На заході прогріється до + 2 градусів, на сході буде холодно, до -2 градусів.

У неділю опади підуть з території України, майже у всіх областях буде сухо і ясно.

Нічна температура знизиться до -3 -6 градусів, на заході місцями до -8 -12 градусів. Вдень у більшості областей очікується від -1 до +1 градуса, на півдні до + 3 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 16 січня