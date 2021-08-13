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Небольшая передышка перед адской жарой: синоптики сделали предупреждение о погоде

Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине на выходных будет комфортная и сухая. В страну движется антициклон, который заблокирует влажные воздушные массы и принесет сухую погоду. Уже с воскресенья начнется новое повышение температуры воздуха.

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

В субботу Украина окажется в зоне сухого воздуха, небольшой теплый дождь может зацепить только крайний восток и Приазовье.

"На Маковея в Украине будет чудесная погода. Температура воздуха будет радовать комфортными градусами. В течение дня ожидается +24 +29 градусов. Антициклон по имени Elfi, который блокирует приход влажной воздушной массы от лихих циклонов Kurt и Luciano, определит практически везде сухую и солнечную погоду. Разве что крайний восток и Приазовье зацепить незначительными дождями теплый атмосферный фронт", - рассказала Диденко.

Она предупредила, что уже 15 августа температура воздуха начнет повышаться и местами ожидается до +31 градуса.

"15 августа температура воздуха начнет подниматься. Ожидается +26 +31 градус. Сухая воздушная масса будет доминировать во всех областях", - отметила синоптик.

Карта погоды

Погода в Киеве

В Киеве Наталка Диденко спрогнозировала сухую и солнечную погоду на Маковея. Температура воздуха ожидается +27 +28 градусов. А вот в воскресенье в столице начнет снова прогреваться, столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

"С начала следующей недели жара в большинстве областей Украины усилится до +30 +35 градусов", - предупредила Диденко.

Как показывают карты, в Киеве жара начнет спадать после 19 августа и возможны дожди. Температура воздуха днем упадет до +24 градусов.

Карта погоды в Киеве

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украину придет кратковременное похолодание.

А также рассказывали о том, что Украина снова начнет нагреваться и синоптики назвали дату сильной жары.

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