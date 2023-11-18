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Небо Флориди розділилося на дві частини. Захоплюючий момент заходу сонця став вірусним у мережі (відео)

Небо у Флориді розділилося на дві частини (фото: X/ Twitter gunsnrosesgirl3)
Автор: Іванна Пашкевич

Мережею ширяться фото та відео, які демонструють вражаюче рідкісне явище у Флориді. На вірусних кадрах можна побачити, що один бік неба світиться яскравими кольорами, а інший виглядає тьмяним і темним.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує подивитись, як виглядає приголомшлива оптична ілюзія, яка змусила говорити усіх. Це точно варто побачити.

При створенні матеріалу використовувалися такі джерела: X(Twitter) користувача gunsnrosesgirl3.

Захід сонця у Флориді розділив небо на дві частини

На одній половині неба хмари сяють помаранчевим, багатошаровим і яскравим.

З іншого боку - хмари сірі та більш щільні, пропускають менше світла.

Дві половини зустрічаються і утворюють чітку лінію, що розділяє небо Флориди на дві половини.

Ефект абсолютно вражаючий. Це схоже на картинку, створену штучним інтелектом, але це дійсно так!

Небо у Флориді розділилося на дві частини (фото: X/ Twitter gunsnrosesgirl3)

Нещодавно в небі над Україною з'явилося "криваве" північне сяйво.

Також ми розповідали, що в Україні випав перший сніг.

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TwitterФлорида