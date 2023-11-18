Небо Флориди розділилося на дві частини. Захоплюючий момент заходу сонця став вірусним у мережі (відео)

Захід сонця у Флориді розділив небо на дві частини

На одній половині неба хмари сяють помаранчевим, багатошаровим і яскравим.

З іншого боку - хмари сірі та більш щільні, пропускають менше світла.

Дві половини зустрічаються і утворюють чітку лінію, що розділяє небо Флориди на дві половини.

Ефект абсолютно вражаючий. Це схоже на картинку, створену штучним інтелектом, але це дійсно так!

Небо у Флориді розділилося на дві частини (фото: X/ Twitter gunsnrosesgirl3)