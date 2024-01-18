У небі над Миколаєвом зафіксували появу рідкісного атмосферного явища

Над Миколаєвом у небі було зафіксовано рідкісне атмосферне явище під назвою "паргелій", що є різновидом гало. У народі таке явище також називають "хибне сонце".

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення Миколаївського обласного центру з гідрометеорології у Facebook.

Паргелій зафіксували зранку 17 січня над Миколаєвом. Метеорологи кажуть, що це явище - дуже рідкісне, але побачити його можна у будь-якій точці світу та в будь-яку пору року.

За даними National Geographic іноді окрім Сонця та Місяця, на небі з'являються їхні хибні прояви. Як правило, паргелій виникає внаслідок заломлення сонячного світла, що проходить через кристалики льоду, які формуються в перисто-шарових хмарах.

Таке хибне сонце можна побачити з будь-якої точки світу і в будь-який час року, але воно не завжди чітко видно. Найбільш помітним паргелій буває, коли Сонце знаходиться над горизонтом.

За народними прикметами, поява гало віщує зміну погоди, найчастіше в гірший бік. Після такого явища ближчими днями можна чекати дощі.

В давнину вірили, що це знак того, що зло буде покараним, також гало вважалося поганим символом для завойовників.