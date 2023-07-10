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Небезпечно для життя. Інструктор з плавання назвала колір купальника, який не можна купувати дитині

Якого кольору купальник не варто купувати дітям (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Під час літнього відпочинку на водоймах батьки мають подбати про безпеку дітей. Дуже важливо правильно вибрати колір купальника - такий, аби у випадку надзвичайної ситуації його можна було легко помітити у воді.

Про це пише ресурс Fitbook.

Який колір купальника є найнебезпечнішим

Інструктор з плавання Ніккі Скарнаті з Флориди закликає батьків не купувати дітям купальники блакитного кольору, оскільки такі майже не помітні у воді. На доказ цього вона показує відео, де дитина у такому купальнику під час плавання візуально зливається з водою.

Хоч синій та блакитний колір є улюбленими для багатьох дітей, особливо хлопчиків, але не варто вибирати такі купальні костюми.

На відео дійсно можна побачити, як дівчинка буквально "зникає" у блакитному басейну, а синє небо ще більше посилює цей ефект.

Якщо дитину у блакитному купальнику важко побачити у тихій воді, то навряд чи ви зможете помітити її серед цілої купи інших дітей, які граються, плескаються і розважаються, навіть при яскравому сонячному світлі.

Які кольори купальників є найбезпечнішими

За даними Німецького товариства порятунку, 40 відсотків дітей віком до десяти років не вміють правильно плавати. Багатьох нещасних випадків, іноді зі смертельними наслідками, можна уникнути.

Варто купувати дітям купальники неонових кольорів, щоб батьки, вихователі чи рятувальники одразу зрозуміли, що дитина насилу тримається на воді.

Найкращий вибір - рожевий, оранжевий чи жовтий. Це стосується і хлопчачих плавок та гідрокостюмів для дітей. Усе це має бути максимально яскравого кольору.

Раніше ми розповідали про те, яке морозиво можна купувати дітям, а якого краще уникати.

Читайте також про те, чим зайняти дитину на літніх канікулах.

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