Опасно для жизни. Инструктор по плаванию назвала цвет купальника, который нельзя покупать ребенку

Какой цвет купальника является самым опасным

Инструктор по плаванию Никки Скарнати из Флориды призывает родителей не покупать детям купальники голубого цвета, поскольку такие почти не заметны в воде. В доказательство этого она показывает видео, где ребенок в таком купальнике во время плавания визуально сливается с водой.

Хотя синий и голубой цвет являются любимыми для многих детей, особенно мальчиков, но не стоит выбирать такие купальные костюмы.

На видео действительно можно увидеть, как девочка буквально "исчезает" в голубом бассейне, а синее небо еще больше усиливает этот эффект.

Если ребенка в голубом купальнике трудно увидеть в тихой воде, то вряд ли вы сможете заметить его среди целой кучи других играющихся, плескающихся и развлекающихся детей, даже при ярком солнечном свете.

Какие цвета купальников самые безопасные

По данным Немецкого общества спасения, 40 процентов детей в возрасте до десяти лет не умеют правильно плавать. Многих несчастных случаев, иногда со смертельным исходом, можно избежать.

Нужно покупать детям купальники неонового цвета, чтобы родители, воспитатели или спасатели сразу поняли, что ребенок с трудом держится на воде.

Лучший выбор - розовый, оранжевый или желтый. Это касается и плавок для мальчиков, и гидрокостюмов для детей. Всё это должно быть максимально яркого цвета.