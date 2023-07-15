Небезпечно для здоров'я та життя. Які продукти категорично не можна давати малюкам

Мед

За словами педіатра, мед може викликати ботулізм у дітей віком до 12 місяців. Найкращий варіант - уникати всіх підсолоджувачів до двох років і потім краще вживати їх по мінімуму.

Сира морква

Сира морква займає перше місце в списку серед небезпечних продуктів через задуху, оскільки вона кругла та тверда. Щоб мінімізувати ризик, натріть овоч на тертці або зваріть та поріжте на дві-чотири частини.

Сире яблуко

Сире яблуко є однією з найпоширеніших причин смертельної небезпеки задухи у дітей молодше трьох років. Щоб мінімізувати ризик, запечіть половинки яблук до м'якості або ж натріть фрукт. Також можна яблуко нарізати тоненькими скибочками.

Сосиски

Сосиски також можуть стати причиною удушення через їх циліндричну форму. До того ж як і всіх видах м'яса може бути багато нітратів та натрію, що для дитячого організму погано. Краще почекати до двох років та навіть тоді обмежити споживання.

Виноград

Цілі ягоди винограду, особливо дрібних сортів є небезпечні, оскільки вони круглої форми, слизькі та тверді. Щоб для дитини було безпечно розріжте плоди навпіл.

Чорниця

Чорниця також небезпечна через свою круглу форму. Для безпеки дитини, краще розріжте її навпіл.

Сира або копчена риба

Вживання такої риби збільшує ймовірність харчового отруєння, до якого діти дуже схильні. Уникайте такі продукти.

Кукурудзяні зерна

Кукурудзу краще давати дитині у вигляді качана, оскільки розгризання та пожовування змінюють форму зерен, що є значно безпечнішим.

Горіхи та насіння

Така їжа для дитини небезпечна. Однак якщо ви хочете дати дитині горішки, краще подрібніть їх та додайте в йогурт чи кашу.

Сухофрукти

Сухофрукти багаті на цукор та часто містять консерванти. До цього ж можуть спричинити алергічні прояви.

Креветки

Креветки також потенційно небезпечні для життя дитини. Також можуть містити багато натрію, що негативно впливає на організм дитини. Однак якщо хочеться, можна обрати свіжі креветки та тонко їх нарізати.

Що стосується морепродуктів, то їх варто купувати лише в перевірених місцях та потім вдома вони мають пройти термічну обробку.

Тунець

Варто пам'ятати, що Атлантичний великоокий тунець багатий на ртуть, що є небезпечним для здоров'я дитини.

Сир

Сир з непастеризованого молока та домашній є небезпечні через ризик захворіти на лістеріоз (інфекційне захворювання). До того ж не варто дитині давати сир-косичку, оскільки його "нитки" можуть привести до задухи, також містить натрій. Американський сир (який в бургерах) є переробленим продуктом та містить високу концентрацію солей, що також недобре.

Соєвий соус

Одна ст. л. соєвого соусу містить 800 мг натрію, що є більше ніж добова норма для малюків. Не варто страви приправляти таким соусом, але якщо дитинка з'їла зовсім трохи - хвилюватися не варто.

Локшина швидкого приготування

Така локшина містить 825 мг натрію. Краще обирайте цільнозернові макарони або готуйте пасту самостійно.

Шоколад

Варто уникати цукровмісних продуктів до двох років, і після обмежити їх кількість. Також варто пам'ятати, що в шоколаді є кофеїн, який дітям непотрібний.

Газовані напої

Такі напої категорично заборонені для дітей до одного року. Після того можна вживати в обмеженій кількості.