Опасно для здоровья и жизни. Какие продукты категорически нельзя давать малышам

Мед

По словам педиатра, мед может вызвать ботулизм у детей младше 12 месяцев. Лучший вариант - избегать всех подсластителей до двух лет и потом лучше употреблять их по минимуму.

Сырая морковь

Сырая морковь занимает первое место в списке среди опасных продуктов из-за удушья, поскольку она круглая и твердая. Чтобы свести к минимуму риск, натрите овощ на терке или сварите и порежьте на две-четыре части.

Сырое яблоко

Сырое яблоко является одной из самых распространенных причин смертельной опасности удушья у детей младше трех лет. Чтобы минимизировать риск, испеките половинки яблок до мягкости или натрите фрукт. Также можно яблоко нарезать тонкими ломтиками.

Сосиски

Сосиски также могут стать причиной удушения из-за их цилиндрической формы. К тому же как и на всех видах мяса может быть много нитратов и натрия, что для детского организма плохо. Лучше подождать до двух лет и даже ограничить потребление.

Виноград

Целые ягоды винограда, особенно мелких сортов опасны, поскольку они круглой формы, скользкие и твердые. Чтобы для ребенка было безопасно разрежьте плоды пополам.

Черника

Черника также опасна из-за своей круглой формы. Для безопасности ребенка лучше разрежьте его пополам.

Сырая или копченая рыба

Употребление такой рыбы увеличивает вероятность пищевого отравления, которому дети очень склонны. Избегайте таких продуктов.

Кукурузное зерно

Кукурузу лучше давать ребенку в виде кочана, поскольку разгрызание и пожевывание меняют форму зерен, что значительно безопаснее.

Орехи и семена

Такая еда для ребенка опасна. Однако, если вы хотите дать ребенку орешки, лучше измельчите их и добавьте в йогурт или кашу.

Сухофрукты

Сухофрукты богаты сахаром и часто содержат консерванты. К этому же могут вызвать аллергические проявления.

Креветки

Креветки также потенциально опасны для жизни ребенка. Также могут содержать много натрия, что оказывает негативное влияние на организм ребенка. Однако, если хочется, можно выбрать свежие креветки и тонко их нарезать.

Что касается морепродуктов, то их следует покупать только в проверенных местах и дома они должны пройти термическую обработку.

Тунец

Стоит помнить, что Атлантический крупноглазый тунец богат ртутью, что опасно для здоровья ребенка.

Сыр

Сыр из непастеризованного молока и домашний опасны из-за риска заболеть листериозом (инфекционное заболевание). К тому же не стоит ребенку давать сыр-косичку, поскольку его "нити" могут привести к удушью, и также содержит натрий. Американский сыр (который в бургерах) является переработанным продуктом и содержит высокую концентрацию солей, что также нехорошо.

Соевый соус

Одна ст. л. соевого соуса содержит 800 мг натрия, что более чем суточная норма для малышей. Не стоит блюда приправлять таким соусом, но если ребеночек съел совсем чуть-чуть - волноваться не стоит.

Лапша быстрого приготовления

Такая лапша содержит 825 мг натрия. Лучше выбирайте цельнозерновые макароны или готовьте пасту самостоятельно.

Шоколад

Следует избегать сахаросодержащих продуктов до двух лет, и после ограничить их количество. Также следует помнить, что в шоколаде есть кофеин, который детям не нужен.

Газированные напитки

Такие напитки категорически запрещены для детей до года. После этого можно употреблять в ограниченном количестве.