Небезпечно для шлунку. Названо продукти, які поєднувати категорично не можна

Які продукти не можна поєднувати

Огірок та помідор

За словами нутриціолога, коли помідори потрапляють в організм, в шлунково-кишковому тракті утворюється кисле середовище, а коли потрапляються огірки - утворюється лужне. Мається на увазі, що при поєднанні таких середовищ утворюється сіль, а це шкодить ниркам.

Йогурт та кислі фрукти

Таке поєднання може погіршити травлення, оскільки сік з кислих фруктів може згортати молоко, що перетворює його на важку речовину для слизової.

Молоко та продукти, багаті на білок

"Білковими" продуктами вважаються: м'ясо, яйця, сир, риба тощо. Їжа, що містить білок, має зігрівальну дію, а молоко - охолоджуючу. Таким чином вони протидіють одне одному, порушують травлення та утворюють токсини.

Картопля та продукти, багаті на крохмаль

Як відомо, продукти з борошна, чипси, злакові мають високий вміст крохмалю. Така їжа з картоплею дуже складно перетравлюється.

Фрукти та зернові

Фрукти дуже швидко засвоюються організмом, але для перетравлення зернових потрібно значно більше часу. Насправді самі фрукти погано поєднуються з будь-якої іншою їжею. Їх краще вживати окремо або не менш як за годину після прийому їжі. При поєднанні з іншими продуктами виникає бродіння та окислення їжі.

Які продукти можна поєднати

Найкраще поєднуються продукти, на які організму потрібно приблизно однаковий час на засвоєння.

Щодо фруктів

За словами нутриціолога, 500 г кавуна перетравлюється 20 хвилин, дині в такій же кількості - 30. Також протягом 30 хвилин засвоюються апельсин, виноград, грейпфрут - такі продукти чудово поєднуються між собою, але не більше двох видів та вагою до 500 г.

Трохи довше, приблизно 40 хвилин перетравлюються вишні, яблука, груші та інші напівсолодкі фрукти, їх можна змішувати між собою, але не більше трьох видів.

Про м'ясо та птицю

Найбільше часу організму потрібно на перетравлення свинини - чотири з половиною-пять годин, а яловичину та баранини - чотири години. Курча без шкірки та індичка - приблизно дві години. Ціле куряче яйце - 45 хвилин, тільки жовток - 30.

Молочні продукти

На перетравлення знежирених молочних продуктів (120-140 г) потрібно приблизно півтори години. Для засвоєння сиру з цільного молока потрібно дві години, а твердих сирів до чотирьох-п'яти годин.

Ознаки порушення травлення: