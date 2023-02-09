Небезпечний день 10 лютого: що може нам принести Меркурій у поєднанні з Плутоном

Астрологи попереджають, що 10 лютого настане перший небезпечний день цього місяця. Меркурій поєднається з Плутоном і цей тандем може принести чимало різних ситуацій у житті людини, зокрема й негативних.

Чому цей день стане енергетично небезпечним та що робити не можна, розповіли у SlovoFraza.

Плутон та Меркурій

За словами астрологів, основна проблема полягає в тому, що обидві ці планети мають багато спільних граней впливу на людство і на кожного з нас окремо. Плутон і Меркурій торкаються сфери спілкування та енергетичної взаємодії один з одним.

Які труднощі можуть бути

Людям буде складніше знаходити спільну мову один з одним, і 10 лютого сварки можуть відбуватися буквально на рівному місці. Незнайомі особи можуть поводитися з вами неприємно і навіть токсично. І все це сильно вибиватиме з колії.

При поєднанні Меркурія та Плутона виникає стереотипне мислення у багатьох людей. Вони перестають думати власною головою і воліють щось більш універсальне та консервативне. Часом у прийнятті рішень вони використовують готові відповіді та піддаються під вплив суспільства.

10 лютого може з'явитися потяг до лінощів і бездіяльності. Налаштуватися працювати стане складніше, а працездатність і продуктивність різко знизяться.

Як подолати вплив планет

Думайте своєю головою. Саме так ви зможете обійти всі неприємності, в які спробують вас втягнути Плутон та Меркурій. Використовуйте свій досвід, чуття та тверезість погляду.

Будьте обережні з емоціями. У такі дні будьте уважнішими з проявами емоцій. Ваші почуття можуть сплутувати думки та пускати неправильним шляхом. Слідкуйте за логікою і не поспішайте, якщо доведеться робити складний вибір.

Не відповідайте на агресію. У такі дні люди будуть дратівливими та агресивними. Не варто відповідати їм тим самим і розпалювати непотрібні сварки та скандали. Люди можуть йти на різні хитрощі для досягнення якихось своїх цілей чи відстоювання власних позицій – будьте обережні.

Не робіть дорогі покупки. Меркурій 10 лютого буде не в настрої, тому краще відкласти великі та дорогі покупки на другий день. Необдумані чи надмірні витрати можуть призвести до втрати ваших коштів.

Розв'язуйте прості завдання. На роботі намагайтеся не завалювати себе складними завданнями, вирішуйте те, що простіше. Творча енергія може гальмувати або повністю заблокуватись, тому нестандартні підходи та креатив вам будуть недоступні.