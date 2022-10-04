Небезпечні речі з "секонду": що не можна купувати і як правильно обробляти одяг
Фото: Які речі з секонду будуть безпечними (Getty Images)
Купуючи одяг з секонд-хенду, ми не тільки економимо власні кошти, але й допомагаємо екології. Але такий одяг специфічний, тож варто пам'ятати про правила його обробки.
Про це розповіла в Instagram дерматолог Вікторія Ахтарнія.
За словами медика, речі з секондів обов’язково проходять хімічну та/або термічну обробку (через це і є типовий запах і чим їдкіший він - тим славніше їх обробляли).
Такі товари перевіряють, потім надають сертифікати і дозволи для продажу.
Правила поводження з уживаними речами:
- Не міряйте невипрані речі
- Обов'язково періть їх при температурі не менше 60 градусів і ставте на самий довгий режим прання.
- Після цього бажано ще їх попрасувати (ті, які можна).
- Взуття також потрібно прати і ще додатково обробити антисептиками (можна гарно розпилити антисептик і дати їм висохнути).
- Табу на нижню білизну - це купуємо лише нове.
- Не купуйте вживану косметику - хто зна, коли вона була відкрита і це не гігієнічно.
- Іграшки також треба мити (які можна), і обробляти антисептиками. Все ретельно варто перевірити на цілісність та безпечність.
Лайфхак, як позбутися неприємного запаху: потрібно речі замочити в воді з нашатирним спиртом.
Раніше ми писали, які речі не можна купувати на розпродажах та барахолках.
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