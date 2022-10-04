Опасные вещи из "секонда": что нельзя покупать и как правильно обрабатывать одежду

Покупая одежду из секонд-хенда, мы не только экономим собственные средства, но и помогаем экологии. Но такая одежда специфична, поэтому следует помнить о правилах ее обработки.

Об этом рассказала в Instagram дерматолог Виктория Ахтарния.

По словам медика, вещи из секондов обязательно проходят химическую и/или термическую обработку (из-за этого и есть типичный запах и чем едче он – тем славнее их обрабатывали).

Такие товары проверяют, затем предоставляют сертификаты и разрешения на продажу.

Правила обращения с подержанными вещами:

Не меряйте нестиранные вещи

Обязательно стирайте их при температуре не менее 60 градусов и ставьте на самый длинный режим стирки.

После этого желательно еще их погладить (те, которые можно).

Обувь также нужно стирать и дополнительно обработать антисептиками (можно хорошо распылить антисептик и дать им высохнуть).

Табу на нижнее белье – это покупаем только новое.

Не покупайте подержанную косметику – кто знает, когда она была открыта и это не гигиенично.

Игрушки также нужно мыть (которые можно) и обрабатывать антисептиками. Все тщательно следует проверить на целостность и безопасность.

Лайфхак, как избавиться от неприятного запаха: нужно вещи замочить в воде с нашатырным спиртом.