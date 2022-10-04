Опасные вещи из "секонда": что нельзя покупать и как правильно обрабатывать одежду
Покупая одежду из секонд-хенда, мы не только экономим собственные средства, но и помогаем экологии. Но такая одежда специфична, поэтому следует помнить о правилах ее обработки.
Об этом рассказала в Instagram дерматолог Виктория Ахтарния.
По словам медика, вещи из секондов обязательно проходят химическую и/или термическую обработку (из-за этого и есть типичный запах и чем едче он – тем славнее их обрабатывали).
Такие товары проверяют, затем предоставляют сертификаты и разрешения на продажу.
Правила обращения с подержанными вещами:
- Не меряйте нестиранные вещи
- Обязательно стирайте их при температуре не менее 60 градусов и ставьте на самый длинный режим стирки.
- После этого желательно еще их погладить (те, которые можно).
- Обувь также нужно стирать и дополнительно обработать антисептиками (можно хорошо распылить антисептик и дать им высохнуть).
- Табу на нижнее белье – это покупаем только новое.
- Не покупайте подержанную косметику – кто знает, когда она была открыта и это не гигиенично.
- Игрушки также нужно мыть (которые можно) и обрабатывать антисептиками. Все тщательно следует проверить на целостность и безопасность.
Лайфхак, как избавиться от неприятного запаха: нужно вещи замочить в воде с нашатырным спиртом.
Раньше мы писали, какие вещи нельзя покупать на распродажах и барахолках.
Также читайте об унаследованных вещах, которые нельзя никому отдавать.