Жителів Києва налякав парад загадкових вогнів у нічному небі: що це було

У нічному небі Києва побачили парад загадкових вогнів, які рухалися рівним рядом. Зірки, що летять, здивували жителів столиці, але розгадка явища досить проста. Це парад супутників Starlink, запущених компанією SpaceX Ілона Маска.

"Друзі, а що це таке? Викликаємо пояснювальну бригаду", - підписані кадри.

На них видно, що вогні один за іншим випливають з-за хмари, шикуючись в одну лінію.

Як з'ясувалося, це не НЛО, а супутники Starlink, яких на низькій навколоземній орбіті Землі вже близько 1300. Завдяки ним компанія Ілона Маска планує зробити інтернет доступним для жителів всієї планети.

Відео: У небі над Києвом помітили парад загадкових вогнів (facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі швидко знайшли розгадку "космічному" явищу. Ось що вони пишуть у коментарях: