В небе над Киевом пролетели новогодние санки: реакция детей и взрослых на сказку (фото)

Накануне зимних праздников в небе над вечерним Киевом заметили новогодние санки. Сказочное зрелище создали, чтобы подарить веру в чудеса каждому.

Волшебный полет начался над "Охматдет" - санки сделали несколько виражей над корпусами, чтобы поддержать и развлечь детей, которые вынуждены встречать новогодние праздники в больнице.

Потом салазки облетели Киев, радуя горожан.

"Сказочного настроения и новогоднего чуда ждут все, однако больше всего - дети в больницах. Поэтому всем маленьким пациентам "Охматдета" мы подарили магию в небе и, конечно, вкусные гостинцы. А чтобы волна волшебства окутала всех, санки облетели город, воздух над которым уже пахнет хвоей и мандаринами. За считанные дни до праздников следует напомнить и взрослым, и деткам, что чудеса случаются, если верить в них", - говорят организаторы необычной сказочной акции.

Над Киевом пролетели новогодние санки (фото: Gres Todorchuk)

Добавим, что согласно опросу, грядущие зимние праздники - Новый год и Рождество - любят и празднуют 98% граждан.

Однако в последнее время, в частности из-за пандемии коронавирус, социологи отмечают низкий уровень ощущения счастья у населения в сравнении с 2015-2017 годами.