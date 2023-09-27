Неадекватний росіянин загрожує Jerry Heil та її родині: "протягує свої липкі пальці"

Українська співачка Jerry Heil розповіла про чоловіка, який переслідує її вже кілька років. Відомо, що цей чоловік родом із Росії. 2022 року він просто не давав їй спокою, а нещодавно почав артистці погрожувати.

Що відомо про неадекватного переслідувача артистки та що сталося останніми днями, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram Jerry Heil.

Погрожує завадити творчій діяльності

Артистка опублікувала скріни листування з чоловіком на ім'я Іван, де він прямо загрожує їй заблокувати сторінки в соціальних мережах та перешкодити творчій діяльності. Переслідувач нацькував на її сторінку ботів, щоб агрегатор це помітив і заблокував її обліковий запис.

Jerry Heil у відповідь зауважила, що втратити акаунти не боїться. І єдине, що її напружує у цій ситуації, це те, що росіянин намагається нашкодити не лише їй, а і її близьким.

Росіянин загрожує Jerry Heil (скриншот)

"Навіть якщо він знесе мої сторінки - мені все одно. У мене завжди є моя музика, і ви її завжди зможете знайти. Мене тільки хвилює, що він ще простягає свої липкі російські пальці у бік моїх близьких і намагається розхитати також сторінки моїх друзів - музикантів, що закидає ботами телеграм-сторінки моєї команди", - написала співачка.

Переслідувач нацькував на її сторінку ботів, щоб агрегатор це помітив і заблокував її обліковий запис.

Зараз росіянин почав їй загрожувати, що щодня "щось робитиме", щоб змусити Jerry Heil видаляти певні пости. Як зазначила артистка, вона із цим переслідувачем стикається вже не вперше. Ще до війни він спеціально приїхав з Іркутська на її фан-зустріч у Львові.

Росіянин загрожує Jerry Heil (скриншот)

Поліція не відреагувала

Ще в липні 2023 року Jerry Heil розповіла, що неадекватний росіянин пише повідомлення не лише їй, а і її викладачам. Він закликає їх видалити із соціальних мереж весь контент, який пов'язаний зі співачкою і навіть почав їм загрожувати.

"Переслідує мене онлайн та офлайн. Пише моїм викладачам. Накручує і скручує мені підписки у всіх соцмережах. До війни приїхав з Іркутська до Львова - наша поліція не виявила в його повідомленнях нічого страшного і посміялася", - розповіла артистка про переслідувача.

Росіянин загрожує Jerry Heil та її близьким (скриншот)

Вперше росіянин почав писати ще під час пандемії. Спочатку він писав їй повідомлення в Instagram, потім почав атакувати через Telegram.

“Приїжджає поліція і перше, що вони роблять – вони іржуть. Вони кажуть: “Так, а що, вам зять не треба?” Я просто в шоці. Поліція... Вони іржуть з мене. Далі, я в сумбурі все це пам'ятаю. Вони виводять його на вулицю, я пишу заяву. Та він тебе просто любить". Починає якесь марення говорити, я думаю: "Що ви кажете, ви поліція взагалі чи це якась підстава?" - розповіла співачка про зустріч із переслідувачем в одному з інтерв'ю.