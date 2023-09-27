Неадекватный россиянин угрожает Jerry Heil и ее семье: "протягивает свои липкие пальцы"

Украинская певица Jerry Heil рассказала о мужчине, который ее преследует уже несколько лет. Известно, что этот мужчина родом из России. В 2022 году он просто не давал ей покоя, а недавно начал артистке угрожать.

Что известно о неадекватном преследователе артистки и что произошло в последние дни, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Jerry Heil.

Угрожает помешать творческой деятельности

Артистка опубликовала скрины переписки с мужчиной по имени Иван, где он прямо угрожает ей заблокировать страницы в социальных сетях и помешать творческой деятельности. Преследователь натравил на ее страницу ботов, чтобы агрегатор это заметил и заблокировал ее аккаунт.

Jerry Heil в ответ заметила, что потерять аккаунты не боится. И единственное, что ее напрягает в этой ситуации, это то, что россиянин пытается навредить не только ей, но и ее близким.

Россиянин угрожает Jerry Heil (скриншот)

"Даже если он снесет мои страницы - мне все равно. У меня всегда есть моя музыка, и вы ее всегда сможете найти. Меня только волнует, что он еще протягивает свои липкие российские пальцы в сторону моих близких и пытается расшатать также страницы моих друзей - музыкантов, забрасывает ботами телеграмм-страницы моей команды", - написала певица.

Преследователь натравил на ее страницу ботов, чтобы агрегатор это заметил и заблокировал ее аккаунт.

Сейчас россиянин начал ей угрожать, что будет каждый день "что-то делать", чтобы заставить Jerry Heil удалять определенные посты. Как отметила артистка, она с этим преследователем сталкивается уже не в первый раз. Еще до войны он специально приехал из Иркутска на ее фан-встречу во Львове.

Россиянин угрожает Jerry Heil (скриншот)

Полиция не отреагировала

Еще в июле 2023 года Jerry Heil рассказала, что неадекватный россиянин пишет сообщения не только ей, но и ее преподавателям. Он призывает их удалить из социальных сетей весь контент, который связан с певицей и даже начал им угрожать.

"Преследует меня онлайн и офлайн. Пишет моим преподавателям. Накручивает и скручивает мне подписки во всех соцсетях. До войны приехал из Иркутска во Львов - наша полиция не обнаружила в его сообщениях ничего страшного и посмеялась", - рассказала артистка о преследователе.

Россиянин угрожает Jerry Heil и ее близким (скриншот)

Впервые россиянин ей начал писать еще во время пандемии. Сначала он писал ей сообщения в Instagram, потом начал атаковать через Telegram.

"Приезжает полиция и первое, что они делают - они ржут. Они говорят: "Да, а что, вам зять не надо?" Я просто в шоке. Я испугана, боюсь выходить в одну комнату с ним, и мне даже не может помочь полиция. Они ржут с меня. Дальше, я в сумбуре все это помню. Они выводят его на улицу, я пишу заявление. Ко мне снова заходит полицейский и говорит: "Да выйди с ним, поговори. Да он тебя просто любит". Начинает какой-то бред говорить, я думаю: "Что вы говорите, вы полиция вообще или это какая-то подстава?" - рассказала певица о встрече с преследователем в одном из интервью.