"Не знав, виживу чи помру". Український фермер допомагає евакуйовувати людей із окупованої Херсонської області (фото)

Олексій Савін - український фермер з Херсонщини, який займався вирощуванням фруктів та овочів. Однак з початком повномасштабного вторгнення Росії йому довелося забути про бізнес і зайнятися порятунком людей.

Олексій Савін присвятив 14 років свого життя розбудові власного плодоовочевого бізнесу, вирощуючи продукцію на своїй земельній ділянці в Херсонській області.

Але російські війська напали на його рідне село. Саме його населений пункт одним із перших у Херсонській області відчув удари російської армії.

Проте Олексій не став тікати. Натомість він почав евакуйовувати місцевих мешканців.

Одного разу він вивіз 11 людей у крихітній машині через російські блокпости, включно з ветераном, який брав участь у війні на сході 2014 року.

"Було страшно, особливо в ситуаціях, коли я їхав і бачив колону російської техніки з кулеметами, що стріляли. Я не знав, що робити. Я інтуїтивно виїхав у праву смугу і вимкнув світло. Я боявся, бо не знав, що трапиться, коли ці створіння проїдуть. Я не знав, чи буду жити, чи помру", - згадує жахливі моменти Олексій.

Щодо військовослужбовців, які захищали Україну ще з 2014 року, то саме їх росіяни шукали найсильніше.

"Російські війська щодня перевіряли населені пункти, міста та села, шукаючи ветеранів і військових, які воювали за Україну у 2014 році. Вони ховалися по домівках, ходили чутки, що вони знайшли кількох… але вони так і не вийшли, вони зникли", - розповідає чоловік.

Олексій Савін евакуйовував односельчан на фермерській техніці (фото: express.co.uk)

Савін поїхав до Запорізької області, щоб допомагати Червоному Хресту з евакуацією та доставкою гуманітарної допомоги на передову. Крім того, у нього була 90-річна теща, яку він хотів убезпечити.

Він також розповідає про найстрашнішу мить життя під час війни.

"Іншого разу в мій сад заїхала бронетехніка з великокаліберним кулеметом. Зрештою, вони просто запитали про мою адресу, але я відчув щось жахливе. Я не знав, якими будуть їхні наміри", - каже він.

Після смерті тещі Олексій Савін поїхав із Запоріжжя. Проте зараз у нього інший привід для хвилювання: склади з його продукцією, які могла затопити вода з підірваної дамби.

Його приміщення майже не зачепило. Однак він все одно не може приїхати до рідного міста. Адже, як каже Олексій, місцеві колаборанти здадуть його присутність ворогу.