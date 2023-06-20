"Не знав, виживу чи помру". Український фермер допомагає евакуйовувати людей із окупованої Херсонської області (фото)
Олексій Савін - український фермер з Херсонщини, який займався вирощуванням фруктів та овочів. Однак з початком повномасштабного вторгнення Росії йому довелося забути про бізнес і зайнятися порятунком людей.
Своєю історією він поділився з британським виданням Express.co.uk.
Олексій Савін присвятив 14 років свого життя розбудові власного плодоовочевого бізнесу, вирощуючи продукцію на своїй земельній ділянці в Херсонській області.
Але російські війська напали на його рідне село. Саме його населений пункт одним із перших у Херсонській області відчув удари російської армії.
Проте Олексій не став тікати. Натомість він почав евакуйовувати місцевих мешканців.
Одного разу він вивіз 11 людей у крихітній машині через російські блокпости, включно з ветераном, який брав участь у війні на сході 2014 року.
"Було страшно, особливо в ситуаціях, коли я їхав і бачив колону російської техніки з кулеметами, що стріляли. Я не знав, що робити. Я інтуїтивно виїхав у праву смугу і вимкнув світло. Я боявся, бо не знав, що трапиться, коли ці створіння проїдуть. Я не знав, чи буду жити, чи помру", - згадує жахливі моменти Олексій.
Щодо військовослужбовців, які захищали Україну ще з 2014 року, то саме їх росіяни шукали найсильніше.
"Російські війська щодня перевіряли населені пункти, міста та села, шукаючи ветеранів і військових, які воювали за Україну у 2014 році. Вони ховалися по домівках, ходили чутки, що вони знайшли кількох… але вони так і не вийшли, вони зникли", - розповідає чоловік.
Олексій Савін евакуйовував односельчан на фермерській техніці (фото: express.co.uk)
Савін поїхав до Запорізької області, щоб допомагати Червоному Хресту з евакуацією та доставкою гуманітарної допомоги на передову. Крім того, у нього була 90-річна теща, яку він хотів убезпечити.
Він також розповідає про найстрашнішу мить життя під час війни.
"Іншого разу в мій сад заїхала бронетехніка з великокаліберним кулеметом. Зрештою, вони просто запитали про мою адресу, але я відчув щось жахливе. Я не знав, якими будуть їхні наміри", - каже він.
Після смерті тещі Олексій Савін поїхав із Запоріжжя. Проте зараз у нього інший привід для хвилювання: склади з його продукцією, які могла затопити вода з підірваної дамби.
Його приміщення майже не зачепило. Однак він все одно не може приїхати до рідного міста. Адже, як каже Олексій, місцеві колаборанти здадуть його присутність ворогу.
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