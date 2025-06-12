"Не вживаю три роки". Андрій Кравченко пояснив, чому зав’язав з алкоголем

"Почало підкачувати здоров'я в мене. Прямо на генетичному рівні. Я зрозумів і лікарі підказали, що потрібно з цим зав'язувати", - поділився співак.

Він пояснив, що йому почало ставати гірше. Точний діагноз називати не став, але зауважив, що при цьому стані "клітини можуть одна одну вбивати".

"Це просто на генетичному рівні. Можливо, від нервів. Навіть герпес може бути причиною цього захворювання. А алкоголь та сигарети загострюють усі ці моменти. Я просто вирішив в один момент все повністю відкинути й собі не дозволяю взагалі ", - розповів Андрій.

Артист також зізнався, що був схильний до шкідливих звичок в юності. Він міг легко почати палити й так само легко зав'язати. Він не виключає, що на таку особливість могли вплинути гени, а не лише соціум.

"В мене не було таких прямо алкоголіків якихось в сім'ї, але всі могли міцно випити: і дід, і батько, і другий дід. Той, що другий дід, він завжди прислухався до свого здоров'я. Я більше от, мабуть, в нього. Я як відчув, що мені вже не можна курити і пити, то взагалі вже не вживаю алкоголю три роки", - поділився він.

Що відомо про Андрія Кравченка

Український співак, композитор, і автор пісень.

Народився 20 травня 1990 року в селищі Михайло-Коцюбинське Чернігівської області.

Інтерес до музики проявляв з малечку. Закінчив КНУКІМ за спеціальністю музичне мистецтво.

Про своє особисте життя розмов уникає, але в новому інтерв'ю підтвердив, що має дружину та сина.

Сольну кар'єру розпочав у 2022-му, випустивши пісню "Діти війни". Згодом вийшли інші треки та альбом "Мадонна".

Андрій Кравченко (фото: instagram.com/andrii_kravch)

Співпрацює з колишнім концертним директором Олега Винника. До речі, до порівнянь з виконавцем хіта "Вовчиця" Андрій ставиться байдуже.

Водночас його зачіпають образливі коментарі з боку фанатів Олега. На думку артиста, подібного не має бути.

"Будучи на місці Олега, сказав би: "Лєра, не роби цього. Навіщо ти це робиш взагалі? Тобто я впевнений, що він це все бачить. Але справа тут в іншому: тут мою честь і гідність зачіпають. Я на це навіть можу подати в суд", - наголосив він.

З початку повномасштабного вторгнення також займається допомогою армії.

Раніше Кравченко в інтерв'ю РБК-Україна розповів про своє ставлення до артистів, які "перевзулися".