"Не всі живі": учасниця "СуперМами" повідомила про втрату рідної людини через пожежу в будинку

Що написала Квітко

У stories переможниця "СуперМами" показала фото, зроблене під час прощання з жінкою. У підписі до знімку вона зазначила, що матеріальні втрати - ніщо у порівнянні з втратою людського життя.

"У нас не всі живі. Тітка Сергія. Я не можу це написати, бо мені страшно і боляче навіть думати про це. Як би ми не любили наш дім, але це взагалі ніщо з нашою втратою. Наш сум не пов'язаний з втратою дому, бо ніщо не зрівняється з людським життям", - написала Тетяна.

Квітко повідомила про смерть рідної людини (Фото: instagram.com/kvitko_tati)

В іншій stories блогерка показала наслідки пожежі, а також подякувала всім за підтримку.

Тетяна показала наслідки пожежі (Фото: instagram.com/kvitko_tati)

Що відомо про пожежу

4 липня ДСНС Київської області повідомили про пожежу у Бучанському районі. Йшлося про те, що у будинку нібито загинула жінка та постраждав чоловік. А на знімках, які опублікували представники служби, можна було побачити наслідки масштабної пожежі.

Чому у мережі з'явився фейк про загибель Квітко

На тлі перших новин про пожежу користувачі мережі заговорили про ймовірну загибель самої Квітко. Подібні припущення стали посилюватися ще й через те, що сама Тетяна перший час не виходила на зв'язок у соцмережах та не пояснювала деталі.

Пізніше у Telegram-каналах, де з'являлися фейки про смерть блогерки, у коментарях написали про те, що її сина на момент пожежі у будинку не було, але чоловік отримав опіки.

Згодом і сама зірка соцмереж підтвердила, що в їхній родині трапилася біда, але, на щастя, вона жива.

Stories блогерки після пожежі (Фото: instagram.com/kvitko_tati)

Що відомо про Тетяну Квітко

Українка перемогла у проєкті "СуперМама", куди прийшла як учасниця, яка любить чистоту та надихає інших на організацію власного простору. Саме на такій тематиці побудований її блог.

Разом із чоловіком жінка виховує сина Давида.

У той час як інші учасниці-конкурентки Тетяни всіляко намагалися її "вколоти" чи зачепити гострим словом, користувачі мережі написали в коментарях під випуском, що надихнулися її прикладом.

Тетяна Квітко з чоловіком та сином (Фото: instagram.com/kvitko_tati)