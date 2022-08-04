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"Не надо было воевать": в России военного без ног не пустили в маршрутку

Фото: В РФ абсолютно не уважают военных (delfi.lt)
Автор: Людмила Жукова

В России относятся к своим военным, как к пушечному мяса, абсолютно не уважая их. Так, еще раз этот факт подтвердила ситуация в маршрутке. Водитель не хотел пускать бесплатно в салон солдата, который потерял на войне в Украине две ноги.

Видео с разборками водителя и военного опубликовали в сети.

Детали происшествия

На видео показано, как военный без двух ног просит водителя пустить его в автобус.

"Да я воевал, дед! Я ноги потерял. Там нацисты", - говорит солдат.

На что маршрутчик ему ответил, что "не надо было воевать, ты хоть три ноги потеряй, мне все равно".

Далее россиянин с инвалидностью начал кричать, что он защищает родину. Отметим, что в салоне транспорта никто военного не поддержал, все пассажиры спешили ехать.

Но просто так ситуация не закончилась. Водитель маршрутки взял биту и вышел с ней к солдату, который так просился бесплатно проехать.

Смотрите на видео, как россияне "своих не бросают".

Как мы ранее писали, в турецких отелях жалуются на грязных и скупых россиян.

Кстати, ранее мы писали о том, что в Турции поляки избили российских туристов, но персонал даже не вмешался.

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