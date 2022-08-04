"Не надо было воевать": в России военного без ног не пустили в маршрутку

Детали происшествия

На видео показано, как военный без двух ног просит водителя пустить его в автобус.

"Да я воевал, дед! Я ноги потерял. Там нацисты", - говорит солдат.

На что маршрутчик ему ответил, что "не надо было воевать, ты хоть три ноги потеряй, мне все равно".

Далее россиянин с инвалидностью начал кричать, что он защищает родину. Отметим, что в салоне транспорта никто военного не поддержал, все пассажиры спешили ехать.

Но просто так ситуация не закончилась. Водитель маршрутки взял биту и вышел с ней к солдату, который так просился бесплатно проехать.

Смотрите на видео, как россияне "своих не бросают".