"Не відбулося нічого надзвичайного". Спливли шокуючі подробиці зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті

Широкий резонанс історія зі скандальним рішенням судді Воловецького райсуду про "покарання" трьох підлітків за зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті отримала за кілька днів після новини про вирок, а пильна увага громадськості спонукала чиновників втрутитися в ситуацію.

Про це повідомив активіст Юрій Дзямулич на своїй сторінці у Facebook .

До цього ж прокуратура заперечувати вирок не мала наміру. Таким чином виникає схожа ситуація, як було 5 років тому - у справі про вбивство у Нижній Апші.

Так, він акцентував на факторі резонансу як "рушійної сили" для перегляду різних сумнівних, на думку суспільства, судових вироків.

У цьому контексті активіст наводить таку хронологію про нинішню гучну історію:

новина про вирок з'явилася у четвер, 23 березня,

вона набула поширення на Закарпатті, з сотнями коментарів у соцмережах, багатотисячними переглядами на сайтах місцевих видань,

23-24 березня новина трималася у топі, проте "жодної реакції з боку чиновників не викликала".

"Більше того, прокуратура навіть не збиралася оскаржувати даний вирок, мовляв, санкція статті передбачає таке "покарання". Тобто, все ок, не відбулося нічого надзвичайного", - пише Дзямулич.

Проте скандал став набирати обертів, у період з 24 по 26 березня подія набуває загальнодержавного характеру, різні блогери, політики, активісти, правозахисники, артисти поширюють новину про дивний вирок щодо малолітніх ґвалтівників, яким дали умовне.

"І, о диво, у неділю пообіді і ввечері на неї масово реагують всі, голова ОДА, омбудсман, міністр освіти. На четвертий день! А якби ця подія не набула резонансу, то ніхто б з тих, хто має стежити за законністю в області, в державі, нічого б не зробили", - зазначає активіст.

Він нагадав про схожий випадок, що стався 5 років тому, теж на Закарпатті і теж з підлітком, коли знадобився резонанс на всю країну, щоб для підозрюваного у вбивстві в Нижній Апші, якого суд нібито після якихось внутрішніх "договорняків" відпустив підозрюваного під домашній арешт, було змінено запобіжний захід.

Тоді, у квітні 2018 року, місцеві жителі хотіли влаштувати самосуд через вбивство 14-річного хлопчика, яке сталося місяцем раніше.

Жителі села Нижня Апша на Закарпатті перекрили трасу та влаштували масовий протест навесні 2018 року (фото: facebook.com/Mukachevo.net)

"Справедливість - ось головний тригер суспільства, головний запит суспільства. І ті, хто мають її забезпечувати не повинні ховати голову в пісок і чекати соціального вибуху, а робити свою роботу", - резюмує активіст.