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"Не такий вже й монстр". Мама P. Diddy несподівано публічно висловилася про сина

P. Diddy з мамою (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Мама скандального продюсера P.Diddy Дженіс Смоллс Комбс виступила на захист сина. Його звинувачують у рекеті, сексуальному насильстві та торгівлі людьми.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Page Six.

Жінка зробила заяву через свого адвоката, в якій категорично відкинула звинувачення проти Шона Комбса.

Вона назвала їх брехнею і зізналася, що це наклеп, який буквально розриває її душу.

"Мій син не такий уже й монстр, яким його намалювали. Я можу тільки молитися про те, щоб дожити до моменту, коли він розповість правду і буде звільнений. Цей біль занадто нестерпний, щоб висловити його словами. Як і будь-яка людина, мій син заслуговує на те, щоб мати можливість себе захистити", - наводить слова Дженіс видання.

Мама продюсера прокоментувала також запис з камери спостереження, на якому видно, як Дідді б'є свою колишню дівчину Кессі Вентуру в готелі.

P. Diddy з мамою (фото: Getty Images)

Вона зазначила, що її син не ідеальний і припускався помилок, зокрема, намагався приховати подію. Проте вона вважає, що 54-річний артист залагодив цю справу поза судом ще минулого року.

До слова, з початку розслідування Дженіс активно підтримує свого сина. Відомо, що велика сума застави, яку Комбс запропонував суду за свою свободу, дорівнює вартості двох особняків: одного, що належить музиканту, та іншого - його матері.

Скріншот

Нагадаємо, Шона Комбса заарештували у вересні за звинуваченнями в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, шахрайстві та організації перевезень для секс-працівниць.

Він не визнає своєї провини і намагався звільнитися під заставу, але йому відмовили. У зв'язку з цим скандалом багато зірок, які були присутні на його знаменитих вечірках, почали непокоїтися щодо можливості надання свідчень у суді.

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