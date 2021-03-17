"Не ступлю на порог": в "Синэво" отреагировали на языковой скандал

Медицинская лаборатория "Синэво" в Киеве попала в неприятную историю. Заведение обвинили в нарушении языкового закона после того, как клиентка получила результаты скрининга беременности на русском языке.

В чем суть скандала

В сообществе "И так поймут!" женщина опубликовала историю о том, что на днях получила описание результатов от "Синэво" на русском языке. По словам Анастасии, на ее вопрос-возмущение работница лаборатории ответила, что у них "только такое есть".

"Делала скрининг 2 триместра беременности, получила результаты на русском языке. Всегда выбирала "Синэво" среди других, но больше не ступлю на порог и друзей буду отговаривать. В Киеве хватает лабораторий и точно найдутся те, кто уважают клиентов и Законы. Очень разочарована", - написала киевлянка.

Фотодоказательство (facebook.com/khalimonenkonast)

Пост женщины собрал много комментариев. Люди начали писать, что "разочарованы" заведением и требуют немедленно перейти на украинский язык, чтобы не нарушать действующее законодательство.

Стоит заметить, что на русском языке выдают исключительно результаты скрининга беременности. Все остальные бланки результатов - на украинском.

В "Синэво" отреагировали на скандал

Работники "Синэво" сразу же отреагировали на пост Анастасии и опубликовали заявление по этому инциденту.

"На фото, которое вы прислали, результат расчета пренатального риска с помощью программы Prisca. Это специализированное программное обеспечение от Siemens - компании с мировым именем. К сожалению, сейчас среди языков, доступных для программы, и, соответственно, для отчетов, которые генерирует эта программа, украинского нет - ее не предоставляет разработчик", - сказали в компании.

При этом заверили: еще до введения "языкового закона" выступили с инициативой/просьбой к компании, предоставляющей эту программу, локализовать данный программный продукт на украинском.

"Нам обещают в ближайшее время предоставить обновление программы, что позволит выдавать результаты на нашем государственном языке. Конечные сроки пока не указали. Обновление для программы Prisca, что позволит выбирать украинский, сейчас проходит тестирование, и мы с нетерпением ожидаем, когда Siemens предоставит такую возможность", - отметили в "Синэво" и добавили, что "понимают реакцию" клиентки и "абсолютно согласны, что обслуживание должно быть на государственном языке, как того требует законодательство".

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