"Не страшно, бо я - хлопець": маленький Алеша рассказал, как потерялся в Карпатах

Мальчика нашли на горе Большая Космецтка, которая находится на границе с Закарпатьем. В обеднее время 14 августа он с родителями поднимался на Говерлу. Сейчас он вспомнил, как тогда все произошло.

Отметим, что Алексей всю ночь провел сам в горах.

"Сначала я очень быстро бежал по зеленым меткам. Я бежал. Там, где нужно было повернуть направо, я вернул направо и дальше видел ту метку. Я себе нашел теплое место. Там лежал, спал ночью. На следующий день пошел прямо вперед. Я услышал какой-то звук, похожий на папин. А потом увидел, что это какие-то ребята пришли меня спасать и просто забрали ", - рассказал 6-летний мальчик.

6-летний Алексей Стефанцив (фото: suspilne.media)

По его словам, ночью в Карпатах он не боялся, так как он мальчик. Для защиты в горах Алеша нашел палку, похожую на топорик.

"Я увидел на земле такую ​​палку на "моем месте". Я хотел ее оторвать, оторвал, потом увидел, что она похожа на двусторонний топор. Я ее положил возле себя и почувствовал, что все нормально. У меня было чем защищаться от волков, от зверей, которые там есть", - отметил мальчик.

Алеша отметил, что в течение суток, с тех пор как потерялся, он не хотел ни есть, ни пить, а планировал идти только вперед. Мальчик дал совет заблудившимся людям "выживать до конца".