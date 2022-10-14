UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Не страшно, бо я - українець": школяр із Києва висловився про обстріл РФ дитмайданчика і захопив мережу

Колаж РБК-Україна: хлопчик із Києва прокоментував російські ракетні удари по столиці
Автор: Володимир Костирін

У Києві дев'ятирічний хлопчик висловився про російські масовані ракетні удари по столиці та зізнався, що ворожі обстріли його не лякають, адже він - українець. Коментар хороброго школяра іноземному кореспонденту вже розлетівся у мережі.

Репортаж вийшов на німецькому телеканалі Das Erste.

У сюжеті описувалися наслідки російських ударів ракетами по Києву та іншим містам України 10 жовтня. Зокрема, йшлося про обстріл центру столиці.

9-річний київський школяр Аскольд висловився про російський обстріл (фото: скріншот з відео)

Репортер поспілкувався з жителями Києва біля постраждалого велосипедно-пішохідного "скляного" мосту на Володимирську гірку, потім із дорожніми ремонтниками на перехресті біля будівлі Будинок вчителя, де вже залатали величезну вирву.

Після цього було невелике інтерв'ю з хлопчиком на ім'я Аскольд, який грав на дитячому майданчику в парку Шевченка, куди теж потрапила російська ракета.

Хлопчик відпочивав на дитячому майданчику у парку Шевченка, куди 10 жовтня вдарила російська ракета (фото: скріншот із відео)

Ось така відбулася розмова:

- Для мене було дуже боляче - ну я просто не міг уявити, що це сталося. Я думав, що це ніколи не трапиться, що ці гойдалки розберуть, але не те, що вони колись вибухнуть. Ось так.

- Ну ти кажеш - тобі все одно не страшно?

- Ні.

- Чому ні?

-Тому, що я - українець. А українцям нічого не страшно. Ось тому мені нічого й не страшно. Бо я вже й не таке бачив. Я бачив, коли їздив у Бучу, я бачив обстріляні будинки..."

Як відреагували у СратКомі ЗСУ, які також опублікували відповідне відео, цей хлопчик - справжній герой, і будь-які спроби росіян налякати таких людей або перемогти у їхній загарбницькій війні проти України приречені на провал.

"Саме такі діти і є майбутнє нашої країни", - йдеться у публікації.

Нагадаємо, раніше український психолог розповів про те, як не піддаватися паніці та не реагувати на ІПСО.

Додамо, перед цим психолог пояснила батькам, як говорити з дітьми на тему ядерного чи ракетного удару.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київдітиобстріл Києваракетный удар