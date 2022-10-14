"Не страшно, ведь я - украинец": школьник из Киева высказался об обстреле РФ детской площадки и восхитил сеть

В сюжете описывались последствия российских ударов ракетами по Киеву и другим городам Украины, произошедшие 10 октября. В частности, речь шла об обстрелах центра столицы.

9-летний киевский школьник Аскольд высказался о российском обстреле (фото: скриншот с видео)

Репортер пообщался с жителями Киева возле пострадавшего велосипедно-пешеходного "стеклянного" моста на Владимирскую горку, затем с дорожными ремонтниками на перекрестке около здания Дом учителя, где уже залатали огромную воронку.

После было небольшое интервью с мальчиком по имени Аскольд, который играл на детской площадке в парке Шевченко, куда тоже попала российская ракета.

Мальчик отдыхал на детской площадке в парке Шевченко, куда 10 октября ударила российская ракета (фото: скриншот с видео)

Вот такая состоялась беседа:

"- Для меня было очень больно - ну я просто не мог представить, что это произошло. Я думал, что это никогда не случится, что эти качели разберут, но не то, что они когда-нибудь взорвутся. Вот так.

- Ну ты говоришь - тебе все равно не страшно?

- Нет.

- Почему нет?

- Потому что я - украинец. А украинцам ничего не страшно. Вот поэтому мне ничего и нестрашно. Потому что я уже и не такое видел. Я видел, когда ездил в Бучу, я видел обстрелянные дома..."

Как отреагировали в СратКоме ВСУ, которые также опубликовали соответствующее видео, этот мальчик - настоящий герой, и любые попытки россиян напугать таких людей или победить в их захватнической войне против Украины обречены на провал.

"Именно такие дети и есть будущее нашей страны", - говорится в публикации.