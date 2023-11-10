"Не пролила жодної сльозинки": у Львові жінці дивом врятували руку, понівечену січкарнею

У Львові в лікарню відділення хірургії на швидкій доставили 59-річну Галину з важкою травмою лівої руки. Жінка понівечила руку в січкарні, коли подрібнювала листя кукурудзи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook -сторінку Першого медичного об'єднання Львова.

Як травмувалась жінка

Після госпіталізації медики заявили, що шанси на порятунок кінцівки були мізерними, адже леза ампутували чотири пальці та вщент роздробили кисть.

59-річна Галина Скорбач із міста Рогатин Івано-франківської області. Всі чоловіки в її родині зараз захищають країну, тож усю роботу по господарству жінка змушена виконувати сама.

Нещасний випадок стався з пані Галиною минулої зими. За словами жінки, через постійні удари ворога по енергетичній інфраструктурі тоді часто вимикали світло.

Коли було чергове відімкнення, їй треба було встигнути подрібнити листя кукурудзи та нагодувати худобу. Робила все похапцем і не побачила, як ліва рука опинилася в січкарні.

"Гвинт захопив рукавичку, протяг долоню жінки крізь ножі і фактично перемолов пальці та кисть", - йдеться у повідомленні.

Лікарі констатували, що січкарня так сильно понівечила чотири пальці, що врятувати їх було неможливо. Сильно постраждала і кисть: множинні переломи, дефекти кісткової та м'яких тканин, а також пошкоджені сухожилля, артерії та м’язи.

У Львові медики дивом врятували жінці руку (фото: facebook.com/1tmolviv)

Як пройшла операція

Щоб частково зберегти руки, хірурги одразу взялися оперувати пані Галину. Вони зафіксували кістки металевими конструкціями, зшили сухожилля, нерви та артерію, провели пластику м’яких тканин та шкіри. На відновлення всіх структур лікарі витратили близько 4 годин.

У Львові медики дивом врятували жінці руку (фото: facebook.com/1tmolviv)

Однак, під час післяопераційного періоду виникли проблеми: рана довго гоїлася і шкіра на руці почала відмирати.

Під час другої операції хірурги видалили змертвілі тканини та пересадили на цю ділянку шкіру зі стегна пацієнтки. Втручання минуло успішно і згодом рана загоїлась, переломи зрослися, також почала повертатися чутливість.

Понад 9 місяців після травми покращилася функція сухожиль пошкодженої руки пацієнтки та збільшився об'єм рухів. Пані Галина вже могла навіть виготовити гердан для себе та вишити сорочку для своєї доньки.

"Я весь час тримала себе в руках та не пролила жодної сльозинки. Але, коли вперше зняли бинт, я заплакала. Я не вірила, що руку можна буде врятувати. Січкарня просто перемолола її. Результатом роботи хірургів я більш ніж задоволена, бо зараз можу знову вправлятися в побуті та займатися своєю улюбленою справою - вишивкою", - розповіла жінка.

Медики закликають, що у випадку отримання складних множинних травм потрібно якнайшвидше звернутися до лікарні.

У Львові медики врятували жінці руку, понівечену січкарнею (фото: facebook.com/1tmolviv)