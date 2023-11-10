"Не пролила ни одной слезинки": во Львове женщине чудом спасли руку, изуродованную соломорезкой

Во Львове в больницу отделение хирургии на скорой доставили 59-летнюю Галину с тяжелой травмой левой руки. Женщина изуродовала руку в соломорезке, когда измельчала листья кукурузы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook -страницу Первого медицинского объединения Львова.

Как травмировалась женщина

После госпитализации медики заявили, что шансы на спасение конечности были мизерными, ведь лезвия ампутировали четыре пальца и раздробили кисть.

59-летняя Галина Скорбач из города Рогатин Ивано-Франковской области. Все мужчины в ее семье сейчас защищают страну, так что всю работу по хозяйству женщина вынуждена выполнять сама.

Несчастный случай произошел с Галиной прошлой зимой. По словам женщины, из-за постоянных ударов врага по энергетической инфраструктуре тогда часто выключали свет.

Когда было очередное отключение, ей нужно было успеть измельчить листья кукурузы и накормить скот. Делала все торопливо и не увидела, как левая рука оказалась в соломорезке.

"Винт захватил перчатку, протянул ладонь женщины сквозь ножи и фактически перемолол пальцы и кисть", - говорится в сообщении.

Врачи констатировали, что соломорезка так сильно изуродовала четыре пальца, что спасти их было невозможно. Сильно пострадала и кисть: множественные переломы, дефекты костной и мягкой ткани, а также поврежденные сухожилия, артерии и мышцы.

Во Львове медики чудом спасли женщине руку (фото: facebook.com/1tmolviv)

Как прошла операция

Чтобы частично сохранить руки, хирурги сразу принялись оперировать Галину. Они зафиксировали кости металлическими конструкциями, сшили сухожилия, нервы и артерию, провели пластику мягких тканей и кожи. На восстановление всех структур врачи потратили около 4 часов.

Во Львове медики чудом спасли женщине руку (фото: facebook.com/1tmolviv)

Однако во время послеоперационного периода возникли проблемы: рана долго заживала и кожа на руке начала отмирать.

Во время второй операции хирурги удалили омертвевшие ткани и пересадили на этот участок кожу из бедра пациентки. Вмешательство прошло успешно и впоследствии рана зажила, переломы срослись, а также начала возвращаться чувствительность.

Более чем 9 месяцев после травмы улучшилась функция сухожилий поврежденной руки пациентки и увеличился объем движений. Галина уже могла даже изготовить гердан для себя и вышить рубашку для своей дочери.

"Я все время держала себя в руках и не пролила ни одной слезинки. Но, когда впервые сняли бинт, я заплакала. Я не верила, что руку можно будет спасти. Сечкарня просто перемолола ее. Результатом работы хирургов я более чем довольна, потому что сейчас могу снова упражняться в быту и заниматься своим любимым делом - вышивкой", - рассказала женщина.

Медики призывают, что в случае получения сложных множественных травм нужно как можно быстрее обратиться в больницу.

Во Львове медики спасли женщине руку, изуродованную соломорезкой (фото: facebook.com/1tmolviv)